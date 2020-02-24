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رئيس هيئة الرياضة يستقبل عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الألماني

رئيس هيئة الرياضة يستقبل عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الألماني
http://almnatiq.net/?p=835982
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اليوم في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الألماني نيكولاس لوبيل والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين في الجوانب الرياضية، وبحث إمكانية التعاون بما يسهم بشكل فعّال لخدمة شباب البلدين.
حضر اللقاء معالي مساعد سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ عبدالإله بن سعد الدلاك ووكلاء الهيئة.

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