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نائب أمير الرياض : توجيه ولي العهد يبين الطموحات لجعل العاصمة رافداً اقتصادياً ونموذجاً يحتذى به

منطقة الرياض

نائب أمير الرياض : توجيه ولي العهد يبين الطموحات لجعل العاصمة رافداً اقتصادياً ونموذجاً يحتذى به

نائب أمير الرياض : توجيه ولي العهد يبين الطموحات لجعل العاصمة رافداً اقتصادياً ونموذجاً يحتذى به
http://almnatiq.net/?p=835985
المناطق - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض – حفظهما الله – على الرعاية الكريمة والاهتمام الكبير لمدينة الرياض الذي تمثل في توجيه سمو ولي العهد الأمين – حفظه الله – بتطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة والارتقاء بمستوى منظومة النقل في الرياض .
وأشار سمو نائب أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي بهذه المناسبة إلى تطلعات سمو ولي العهد – حفظه الله – في المدينة الرياض ورؤيته في تعزيز دورها القيادي وركيزتها الأساسية في توجهات وبرامج “رؤية السعودية 2030 ” .
وبين سموه الطموحات في جعل العاصمة رافداً اقتصادياً ونموذجاً يحتذى به عمرانياً ومحيطاً بيئياً عالي الامتيازات وواجهة ثقافية وسياحية، وداعمة للتنافسية للاستثمار، وريادة شاملة في جودة الحياة .
وفي ختام التصريح سأل سمو نائب أمير منطقة الرياض أن يحفظ الله بلادنا في ظل قيادتها الرشيدة.

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