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“صناعة الصورة” برنامج تدريبي بثقافة وفنون تبوك

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“صناعة الصورة” برنامج تدريبي بثقافة وفنون تبوك

“صناعة الصورة” برنامج تدريبي بثقافة وفنون تبوك
http://almnatiq.net/?p=835996
المناطق- تبوك- فايز السميري:

تنظم الجمعية العربية السعودية بمنطقة تبوك ممثلة بلجنة التصوير الضوئي مساء الاثنين المقبل 7/7/ 1441 البرنامج التدريبي “صناعة الصورة” والذي يقدمه المدرب والمصور الفوتوغرافي أحمد الحويطي ويستمر لمدة ثلاثة أيام وذلك بمقر الجمعية بحي المهرجان
وأوضح مدير ثقافة وفنون تبوك ماجد بن ناشي العنزي أن هذا البرنامج التدريبي يأتي ضمن فعاليات تطوير الفنون البصرية بالمنطقة مشيراً إلى أن البرنامج التدريبي يشتمل على مقدمة تاريخية عن التصوير الفوتوغرافي، ومعلومات عن الكاميرات وأهم القواعد التي يجب اتباعها، وحمل الكاميرا والتقاط الصورة (مثلت التعريض والتكوين)، والتعرف على الأوضاع الاحترافية للتصوير، وأنواع التصوير الفوتوغرافي (العدسات، الإضاءات، والمعالجة)، إضافة إلى تطبيق عملي.
وأضاف أن لجنة التصوير الضوئي ستقدم العديد من الدورات في التصوير الضوئي خصوصاً أن المنطقة تمتلك العديد من الموهوبين والمحترفين في مجال التصوير الضوئي.
داعياً الراغبين حضور البرنامج من الجنسين التسجيل عبر الرابط:

https://forms.gle/EG7xsShNzZvAdGkB7

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