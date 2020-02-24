الكويت توقف الأنشطة الرياضية في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد

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وجه وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري اليوم جميع الاتحادات الرياضية بوقف كل الأنشطة الرياضية في البلاد لمدة أسبوعين احترازياً، نظراً إلى التطورات المتعلقة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقال الوزير الجبري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم إن هذه الدعوة جاءت بناء على توجيهات مجلس الوزراء الكويتي وذلك حفاظاً على المصلحة العامة وصحة الأبناء في الوسط الرياضي.

وأشار إلى أنه بعد انتهاء المدة المقررة سيتم تقييم الوضع مرة أخرى، داعيًا المولى عز جل أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.