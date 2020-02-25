احدث الأخبار

الكويت توقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من العراق و كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا
أبرز المواد
 بأمر القضاء.. تزويج 10 معضولات خلال أسبوعين
أبرز المواد
 جوجل تحذف 600 تطبيق من “بلاي ستور” بسبب الإعلانات
أبرز المواد
 الشركات التركية تواصل فقدان المستثمرين خارجيا للأسبوع الرابع
أبرز المواد
 لمنع أعمال التنصت.. سوار إلكتروني للتشويش على ميكروفونات الأجهزة الذكية
أبرز المواد
 دقيقتان لإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة السياحية بدلاً من 150 يوم
أبرز المواد
 الأجانب يمتلكون 6.85 % من أسهم الشركات الخاسرة بقيمة 982.9 مليون ريال
أبرز المواد
 الصين اشترت نحو نصف هواتف الجيل الخامس في العالم
أبرز المواد
 8 مارس .. انطلاق المعرض والمؤتمر السعودي الدولي لإنترنت الأشياء في الرياض
أبرز المواد
 60.4 مليار ريال توزيعات نقدية لمساهمي 52 شركة مدرجة خلال 2019
أبرز المواد
 الكويت توقف الأنشطة الرياضية في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
 “صناعة الصورة” برنامج تدريبي بثقافة وفنون تبوك
منطقة تبوك
الكويت توقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من العراق و كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا

الكويت توقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من العراق و كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا

أبرز المواد
بأمر القضاء.. تزويج 10 معضولات خلال أسبوعين

بأمر القضاء.. تزويج 10 معضولات خلال أسبوعين

أبرز المواد
جوجل تحذف 600 تطبيق من “بلاي ستور” بسبب الإعلانات

جوجل تحذف 600 تطبيق من “بلاي ستور” بسبب الإعلانات

أبرز المواد
الشركات التركية تواصل فقدان المستثمرين خارجيا للأسبوع الرابع

الشركات التركية تواصل فقدان المستثمرين خارجيا للأسبوع الرابع

أبرز المواد

الكويت توقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من العراق و كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا

الكويت توقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من العراق و كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا
http://almnatiq.net/?p=836002
المناطق - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من جمهورية العراق و جمهورية كوريا الجنوبية ومملكة تايلاند وإيطاليا في الوقت الراهن بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) هناك.
وقالت الإدارة في بيان صحفي إنه سيتم منع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى دولة الكويت ممن كانوا موجودين في العراق خلال الأسبوعين الماضيين، في حين سيخضع أي كويتي قادم من العراق إلى الحجر الصحي.
وأضافت أنه سيتم إيقاف إصدار سمة دخول للقادمين إلى البلاد من العراق نظراً إلى الوضع الحالي، مشيرة إلى منع نقل ركاب الترانزيت القادمين من العراق.
وفي بيان آخر, أفادت الإدارة بأنه سيتم منع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى دولة الكويت ممن كانوا موجودين في كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا في حين سيخضع أي كويتي قادم من هذه الدول للحجر الصحي.
وأضافت أنه سيتم إيقاف إصدار سمة دخول للقادمين إلى البلاد من هذه الدول نظرا إلى الوضع الحالي.

روابط ذات صلة

بأمر القضاء.. تزويج 10 معضولات خلال أسبوعين

بأمر القضاء.. تزويج 10 معضولات خلال أسبوعين
جوجل تحذف 600 تطبيق من “بلاي ستور” بسبب الإعلانات

جوجل تحذف 600 تطبيق من “بلاي ستور” بسبب الإعلانات
الشركات التركية تواصل فقدان المستثمرين خارجيا للأسبوع الرابع

الشركات التركية تواصل فقدان المستثمرين خارجيا للأسبوع الرابع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*