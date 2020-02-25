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البحرين تعلن إصابة جديدة بـ”كورونا” قادمة من إيران

البحرين تعلن إصابة جديدة بـ”كورونا” قادمة من إيران
http://almnatiq.net/?p=836005
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الصحة بمملكة البحرين عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس الكورونا (كوفيد 19) بعد تشخيص حالة مواطنة بحرينية قادمة من إيران عن طريق دبي عبر مطار البحرين الدولي.
وأفادت الوزارة بأنه تم فحص المواطنة البحرينية فور وصولها إلى البلاد وإجراء جميع التحاليل اللازمة وهي في القاعة المخصصة لهذا الغرض بالمطار التي أكدت إصابتها بالفيروس لتبلغ بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها في المملكة حالتين.

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