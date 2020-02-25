احدث الأخبار

إصابتان مؤكدتان بكورونا لمسافرتين وصلتا إلى الكويت
أبرز المواد
 بتقنيات متقدمة.. نادي الصقور ينظم مسابقة الملواح
أبرز المواد
 البحرين تعلن إصابة جديدة بـ”كورونا” قادمة من إيران
أبرز المواد
 الكويت توقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من العراق و كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا
أبرز المواد
 بأمر القضاء.. تزويج 10 معضولات خلال أسبوعين
أبرز المواد
 جوجل تحذف 600 تطبيق من “بلاي ستور” بسبب الإعلانات
أبرز المواد
 الشركات التركية تواصل فقدان المستثمرين خارجيا للأسبوع الرابع
أبرز المواد
 لمنع أعمال التنصت.. سوار إلكتروني للتشويش على ميكروفونات الأجهزة الذكية
أبرز المواد
 دقيقتان لإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة السياحية بدلاً من 150 يوم
أبرز المواد
 الأجانب يمتلكون 6.85 % من أسهم الشركات الخاسرة بقيمة 982.9 مليون ريال
أبرز المواد
 الصين اشترت نحو نصف هواتف الجيل الخامس في العالم
أبرز المواد
 8 مارس .. انطلاق المعرض والمؤتمر السعودي الدولي لإنترنت الأشياء في الرياض
أبرز المواد
إصابتان مؤكدتان بكورونا لمسافرتين وصلتا إلى الكويت

إصابتان مؤكدتان بكورونا لمسافرتين وصلتا إلى الكويت

أبرز المواد
بتقنيات متقدمة.. نادي الصقور ينظم مسابقة الملواح

بتقنيات متقدمة.. نادي الصقور ينظم مسابقة الملواح

أبرز المواد
البحرين تعلن إصابة جديدة بـ”كورونا” قادمة من إيران

البحرين تعلن إصابة جديدة بـ”كورونا” قادمة من إيران

أبرز المواد
الكويت توقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من العراق و كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا

الكويت توقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من العراق و كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا

أبرز المواد

إصابتان مؤكدتان بكورونا لمسافرتين وصلتا إلى الكويت

إصابتان مؤكدتان بكورونا لمسافرتين وصلتا إلى الكويت
http://almnatiq.net/?p=836009
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تأكيد إصابة مسافرتين وصلتا على متن الرحلة القادمة من إيران اليوم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وبذلك يصل عدد الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس إلى خمس حالات إلى الآن.
وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المسافرتين كانتا ضمن المسافرين على متن تلك الرحلة وقد وضعتا في الحجر الصحي الإجباري ونُقلتا مباشرة من المطار إلى أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) منذ وصولهما لأنهما تعانيان بعض أعراض المرض.
ودعت وزارة الصحة جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص وذلك للحفاظ على صحة المجتمع.

روابط ذات صلة

بتقنيات متقدمة.. نادي الصقور ينظم مسابقة الملواح

بتقنيات متقدمة.. نادي الصقور ينظم مسابقة الملواح
البحرين تعلن إصابة جديدة بـ”كورونا” قادمة من إيران

البحرين تعلن إصابة جديدة بـ”كورونا” قادمة من إيران
الكويت توقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من العراق و كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا

الكويت توقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من العراق و كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*