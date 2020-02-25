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بتقنيات متقدمة.. نادي الصقور ينظم مسابقة الملواح

بتقنيات متقدمة.. نادي الصقور ينظم مسابقة الملواح
http://almnatiq.net/?p=836011
المناطق - الرياض

خصص نادي الصقور السعودي فريق دعم تقني وفني لدعم مهرجان حفر الباطن للصقور الذي انطلق الخميس الماضي ويستمر 10 أيام في محافظة حفر الباطن.
وتتمحور مهمة فريق نادي الصقور في تنظيم مسابقة الدعو 400 متر من خلال توفير أجهزة قياس زمن وسرعة الصقور المشاركة في المهرجان عبر أجهزة ليزر عالية الدقة وكاميرات البداية والنهاية، التي من شأنها حساب المدة الزمنية التي يقطعها الصقر في 400 متر ، حيث تتمكن تلك الأجهزة من تصوير بدقة تصل إلى 20 ألف جزء من الثانية ، و يدير تلك الأجهزة فريق متخصص من النادي.
وتأتي مشاركة نادي الصقور في مهرجان حفر الباطن ضمن الأهداف التي يسعى النادي لتحقيقها، ومن بينها دعم لهواية الصقور في جميع مناطق المملكة، بالإضافة للإسهام في توطيد استخدام التقنية في مسابقات الصقور ، وإرساء اللوائح والقوانين الخاصة بمسابقات الصقور والإشراف على تطبيقها في المسابقات التي يتم تنظيمها في مختلف مناطق المملكة.
يذكر أن مهرجان حفر الباطن يقام بتنظيم من رابطة صقاري محافظة حفر الباطن، ويظم المهرجان مسابقات الملواح وهدد الحمام وطلع الحبارى والصقار الصغير، ويتنافس فيها عدد كبير من الصقارين من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج.

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