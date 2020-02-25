احدث الأخبار

” تعليم الليث” : انطلاقة التصفيات الختامية لمسابقة الأولمبياد الوطني للروبوت 2020
منطقة مكة المكرمة
 بسبب “كورونا” .. النفط يتراجع 5 %
أبرز المواد
 إصابتان مؤكدتان بكورونا لمسافرتين وصلتا إلى الكويت
أبرز المواد
 بتقنيات متقدمة.. نادي الصقور ينظم مسابقة الملواح
أبرز المواد
 البحرين تعلن إصابة جديدة بـ”كورونا” قادمة من إيران
أبرز المواد
 الكويت توقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من العراق و كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا
أبرز المواد
 بأمر القضاء.. تزويج 10 معضولات خلال أسبوعين
أبرز المواد
 جوجل تحذف 600 تطبيق من “بلاي ستور” بسبب الإعلانات
أبرز المواد
 الشركات التركية تواصل فقدان المستثمرين خارجيا للأسبوع الرابع
أبرز المواد
 لمنع أعمال التنصت.. سوار إلكتروني للتشويش على ميكروفونات الأجهزة الذكية
أبرز المواد
 دقيقتان لإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة السياحية بدلاً من 150 يوم
أبرز المواد
 الأجانب يمتلكون 6.85 % من أسهم الشركات الخاسرة بقيمة 982.9 مليون ريال
أبرز المواد
” تعليم الليث” : انطلاقة التصفيات الختامية لمسابقة الأولمبياد الوطني للروبوت 2020

” تعليم الليث” : انطلاقة التصفيات الختامية لمسابقة الأولمبياد الوطني للروبوت 2020

منطقة مكة المكرمة
بسبب “كورونا” .. النفط يتراجع 5 %

بسبب “كورونا” .. النفط يتراجع 5 %

أبرز المواد
إصابتان مؤكدتان بكورونا لمسافرتين وصلتا إلى الكويت

إصابتان مؤكدتان بكورونا لمسافرتين وصلتا إلى الكويت

أبرز المواد
بتقنيات متقدمة.. نادي الصقور ينظم مسابقة الملواح

بتقنيات متقدمة.. نادي الصقور ينظم مسابقة الملواح

أبرز المواد

بسبب “كورونا” .. النفط يتراجع 5 %

بسبب “كورونا” .. النفط يتراجع 5 %
http://almnatiq.net/?p=836015
المناطق - الرياض

استهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع على تراجع حاد بأكثر من 5 في المائة، على أثر الانتشار السريع لفيروس كورونا في عدة دول بخلاف الصين، وهو ما عزز المخاوف العالمية، وأدى إلى تراجع مؤثر في مستويات الطلب العالمي على النفط الخام.
ويتأهب المنتجون في “أوبك” وخارجها لاجتماع وزاري محوري يحظى باهتمام واسع من الأسواق العالمية ويعقد في مقر “أوبك” في فيينا بحضور 23 منتجا من تحالف “أوبك+”، إذ يبحث في تعميق مستوى التخفيضات الإنتاجية الحالية المقدرة بـ1.7 مليون برميل يوميا مع مد اتفاق خفض الإنتاج لفترة أطول، ولكن عدم وضوح القرار النهائي لروسيا يثير بعض القلق للمتعاملين في سوق النفط العالمية.

روابط ذات صلة

إصابتان مؤكدتان بكورونا لمسافرتين وصلتا إلى الكويت

إصابتان مؤكدتان بكورونا لمسافرتين وصلتا إلى الكويت
بتقنيات متقدمة.. نادي الصقور ينظم مسابقة الملواح

بتقنيات متقدمة.. نادي الصقور ينظم مسابقة الملواح
البحرين تعلن إصابة جديدة بـ”كورونا” قادمة من إيران

البحرين تعلن إصابة جديدة بـ”كورونا” قادمة من إيران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*