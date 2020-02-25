بسبب “كورونا” .. النفط يتراجع 5 %

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استهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع على تراجع حاد بأكثر من 5 في المائة، على أثر الانتشار السريع لفيروس كورونا في عدة دول بخلاف الصين، وهو ما عزز المخاوف العالمية، وأدى إلى تراجع مؤثر في مستويات الطلب العالمي على النفط الخام.

ويتأهب المنتجون في “أوبك” وخارجها لاجتماع وزاري محوري يحظى باهتمام واسع من الأسواق العالمية ويعقد في مقر “أوبك” في فيينا بحضور 23 منتجا من تحالف “أوبك+”، إذ يبحث في تعميق مستوى التخفيضات الإنتاجية الحالية المقدرة بـ1.7 مليون برميل يوميا مع مد اتفاق خفض الإنتاج لفترة أطول، ولكن عدم وضوح القرار النهائي لروسيا يثير بعض القلق للمتعاملين في سوق النفط العالمية.