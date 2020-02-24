” تعليم الليث” : انطلاقة التصفيات الختامية لمسابقة الأولمبياد الوطني للروبوت 2020

عادل الزهراني - مكة المكرمة

انطلقت صباح اليوم التصفيات الختامية ‎لمسابقة الأولمبياد الوطني للروبوت فيرست ليغو 2020 على مستوى المملكة، والتي تقيمها وزارة التعليم ممثلة في وكالة التعليم ( الإدارة العامة للنشاط الطلابي) ، وتنظمها إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في قسم النشاط الطلابي ( العلمي ) ، وأقيمت التصفيات بمشاركة (٤٢) فريقاً يمثلهم (١٢٦) طالباً، من (٢٢) إدارة تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة ، تنافسوا في هذه المرحلة من أجل تمثيل المملكة في المسابقات الإقليمية والدولية ، كما شهدت المسابقة مشاركة (٤٢) مدرباً و (٢٧) محكماً.

ورحب مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، بالوفود التعليمية المشاركة كافة ،وأشاد خلاله زيارته التفقدية لمقر إقامة المسابقة واطلاعه على مشاريع الطلبة المشاركين بمستوى الفرق المشاركة وبإبداعات الطلاب و مهاراتهم وخبراتهم ؛ مشيراً إلى ما لهذه المسابقات من دور بارز في الإسهام في بناء شخصية الطلاب ، وتحقيق عدد من المفاهيم العلمية ، وغرس حب العلوم والابتكار والبحث العلمي في نفوسهم ، بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ ومرتكزاتها الثلاثة مجتمع حيوي ، واقتصاد مزدهر ، ووطن طموح.

من جانبه قال مدير عام النشاط العلمي بوزارة التعليم الأستاذ فيصل القعيطي أن مسابقة الروبوت ( الفيرست ليغو ) تقام بشكل سنوي وتهدف إلى تشجيع الطلاب على الاهتمام بالعلوم والتقنية والرياضيات والهندسة وبناء المعرفة والابتكار،على أسس البحث العلمي و برمجته و تنفيذ تحديات على طاولة المهام ، والتحلي بالقيم الاساسية للمسابقة و أهمها العمل الجماعي و التعاون و المشاركة، كما تعزز المسابقة تطبيق مفاهيم الرياضيات و العلوم بشكل عملي على منهحية STEAM لرفع نواتج التعلم وطريقة مثالية لربط المواد العلمية بالحياة العملية و تجسير التعليم بمخرجات قادرة على المنافسة في سوق العمل بل و نشر ثقافة ريادة الأعمال.

وبين ” القعيطي ” بأنه شارك في المسابقة منذ بدايتها هذا العام عدد ٤٤٣ فريق من مناطق ومحافظات المملكة ووصل عدد المشاركين ٣٤٦٠ مشارك من ٣٩٠ مدرسة كما تم تدريب عدد ٢٨٠ معلم على آلية المسابقة وطريقة استخدام الروبوت.

وأضاف : نتطلع هذا العام لمشاركة نوعية و قوية في المسابقات الدولية لفرق السعودية لإبراز مدى التقدم العلمي والتقني للسعودية و إمكانيات الطلاب فيها بشكل احترافي يعطي مؤشراً على تمكن الشباب الواعد من أدوات الثورة الصناعية الرابعة و إمكانياته الهائلة التي تحفزها مثل هذه المسابقات.