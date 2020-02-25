احدث الأخبار

الشيخ “القرنى”: لست نبيا معصوما.. انخدعت في أردوغان.. عدو يشق صف المسلمين ويجب على كل سعودى أن يقف ضده
منوعات
 ” تعليم الليث” : انطلاقة التصفيات الختامية لمسابقة الأولمبياد الوطني للروبوت 2020
منطقة مكة المكرمة
 بسبب “كورونا” .. النفط يتراجع 5 %
أبرز المواد
 إصابتان مؤكدتان بكورونا لمسافرتين وصلتا إلى الكويت
أبرز المواد
 بتقنيات متقدمة.. نادي الصقور ينظم مسابقة الملواح
أبرز المواد
 البحرين تعلن إصابة جديدة بـ”كورونا” قادمة من إيران
أبرز المواد
 الكويت توقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من العراق و كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا
أبرز المواد
 بأمر القضاء.. تزويج 10 معضولات خلال أسبوعين
أبرز المواد
 جوجل تحذف 600 تطبيق من “بلاي ستور” بسبب الإعلانات
أبرز المواد
 الشركات التركية تواصل فقدان المستثمرين خارجيا للأسبوع الرابع
أبرز المواد
 لمنع أعمال التنصت.. سوار إلكتروني للتشويش على ميكروفونات الأجهزة الذكية
أبرز المواد
 دقيقتان لإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة السياحية بدلاً من 150 يوم
أبرز المواد
الشيخ “القرنى”: لست نبيا معصوما.. انخدعت في أردوغان.. عدو يشق صف المسلمين ويجب على كل سعودى أن يقف ضده

الشيخ “القرنى”: لست نبيا معصوما.. انخدعت في أردوغان.. عدو يشق صف المسلمين ويجب على كل سعودى أن يقف ضده

منوعات
” تعليم الليث” : انطلاقة التصفيات الختامية لمسابقة الأولمبياد الوطني للروبوت 2020

” تعليم الليث” : انطلاقة التصفيات الختامية لمسابقة الأولمبياد الوطني للروبوت 2020

منطقة مكة المكرمة
بسبب “كورونا” .. النفط يتراجع 5 %

بسبب “كورونا” .. النفط يتراجع 5 %

أبرز المواد
إصابتان مؤكدتان بكورونا لمسافرتين وصلتا إلى الكويت

إصابتان مؤكدتان بكورونا لمسافرتين وصلتا إلى الكويت

أبرز المواد

الشيخ “القرنى”: لست نبيا معصوما.. انخدعت في أردوغان.. عدو يشق صف المسلمين ويجب على كل سعودى أن يقف ضده

http://almnatiq.net/?p=836024
المناطق - الرياض

قال الداعية الشيخ عائض القرنى، أنه انخدع فى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان مع كثير من الناس، مشيرًا إلى أن العلماء غيروا وبدلوا أقوالهم عندما ظهرت لهم الحجج والبيان ومنهم على سبيل المثال الشافعى ومالك وابن تيمية، معلقًا على انتقاده بتبديل كلامه قائلا: “أنا لست نبيًا معصومًا وأنا على نيتى، فقد قلت كلاما جميلا عنه سابقا لأنه فى تلك الفترة أظهر كلامًا معسولا، فلما أتت الحقائق وظهرت المصائب وظهرت أعماله المشينة ووقف ضدنا وعادانا وباع المسلمين كلاما، وادعى نصرة الأقصى وسفارة إسرائيل بجانبه وذهب إلى المبكى ولبس الطاقية، ويشق عصا صف المسلمين ويذهب إلى ماليزيا مع المد الصفوى الإيرانى عدو الأمة.

وأضاففى تصريحات لقناة العربية، ما صدر عنى تصحيح للخطأ وليس تبدلا، لأن الإنسان يخطئ إلا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، فالعصمة للانبياء، وكنت كغيرى حتى العلماء، ولكن عندما ظهرت الأفعال اعتذرت وأنا أخطات وأسف للشعوب لأنه “أردوغان” أصبح عدو واجتمع فيه نقض الميثاق ويكذب فى أقوله وله شعارات متغيرة.

وواصل حديثه قائلا: “ولما بان ليا الحق والمعطيات تراكمية فكان حقا عليا أن أبرئ ذمتى ولا أرجو مصلحة ولا موجه ولا أوامر ولكن أوامرى من دينى وعقيدتى ومن ضميرى لأنه لابد أن أقف مع دينى ووطنى وكل من يعادى هذه الأمور يعادى العقيدة الصحيحة، ويجب على كل مواطن سعودى أن يقف ضده وكل مسلم يرى الشعارات الباطلة أن يقول لا”.

روابط ذات صلة

جوجل تحذف 600 تطبيق من “بلاي ستور” بسبب الإعلانات

جوجل تحذف 600 تطبيق من “بلاي ستور” بسبب الإعلانات
لمنع أعمال التنصت.. سوار إلكتروني للتشويش على ميكروفونات الأجهزة الذكية

لمنع أعمال التنصت.. سوار إلكتروني للتشويش على ميكروفونات الأجهزة الذكية
بعد تراكم الديون عليها .. بيتزا هت تدرس الخيار الصعب !

بعد تراكم الديون عليها .. بيتزا هت تدرس الخيار الصعب !

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*