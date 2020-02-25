احدث الأخبار

الاتحاد البحريني يعتذر والنصر يطالب بالتأجيل بسبب كورونا
أبرز المواد
 جولة رقابية لإدارة مكافحة التبغ في الرياض تكشف عن مخازن خفية ومنتجات للتبغ مجهولة المصدر
أبرز المواد
 الصين: تسجيل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا ً
أبرز المواد
 التعليم: 7 شروط لابتعاث الماجستير ل5 دول ً
أبرز المواد
 «الصحة العالمية» تحذر من «وباء عالمي محتمل» مع توسع انتشار «كوفيد 19»
أبرز المواد
 اليابان تعلن رابع وفاة من “السفينة الموبوءة”
أبرز المواد
 إصابة مواطن بطلق ناري في هجوم عمالة على مصنع بالخرج
أبرز المواد
 محمد صلاح رابع هدافي ليفربول التاريخيين بالدوري الإنجليزي
أبرز المواد
 دراسة: التوقف عن تناول الملح يحول دون الإصابة بأمراض القلب حتى لمن لم يتعرضوا للخطر بعد
أبرز المواد
 رجل يهدد زوجته بالزواج ثانية بسبب مخالفاتها المرورية
أبرز المواد
 وزير العدل يصدر قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام «المرافعات الشرعية»
أبرز المواد
 الأرصاد: هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على مناطق المملكة
أبرز المواد
الاتحاد البحريني يعتذر والنصر يطالب بالتأجيل بسبب كورونا

الاتحاد البحريني يعتذر والنصر يطالب بالتأجيل بسبب كورونا

أبرز المواد
جولة رقابية لإدارة مكافحة التبغ في الرياض تكشف عن مخازن خفية ومنتجات للتبغ مجهولة المصدر

جولة رقابية لإدارة مكافحة التبغ في الرياض تكشف عن مخازن خفية ومنتجات للتبغ مجهولة المصدر

أبرز المواد
الصين: تسجيل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا ً

الصين: تسجيل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا ً

أبرز المواد
التعليم: 7 شروط لابتعاث الماجستير ل5 دول ً

التعليم: 7 شروط لابتعاث الماجستير ل5 دول ً

أبرز المواد

التعليم: 7 شروط لابتعاث الماجستير ل5 دول ً

التعليم: 7 شروط لابتعاث الماجستير ل5 دول ً
http://almnatiq.net/?p=836054
المناطق_الرياض

بدأت وزارة التعليم في استقبال طلبات المعلمين الراغبين في دراسة الماجستير في دول أمريكا وبريطانيا وأستراليا ونيوزلندا وأيرلندا للعام الدراسي القادم 1442، في تخصصات القيادة والعلوم البحتة والتربية الخاصة والطفولة المبكرة والإرشاد المدرسي

واشترطت الوزارة شروطا أبرزها 7 تشمل ألا يزيد عمر المترشح على 25 عاما وفقا للتاريخ الهجري، والمعدل التراكمي للبكالوريوس من 4 إلى 5 أو 3 إلى 4 أو 90 إلى 100، والحصول على 5 درجات في اختبار UKVI IELTS، والحصول على 80 درجة في اختبار قدرات الجامعيين، والأداء الوظيفي ممتاز في آخر سنة، وألا يكون قد صدر بحقه حكم تأديبي في السنة الأخيرة أو أن يكون طرفا في قضية قائمة، مع اجتياز المقابلة الشخصية في جهاز الوزارة بحد أدنى 80 درجة. كما تتضمن الشروط ألا يكون قد سبق له الحصول على فرصة ابتعاث سابقة، وأن يلتزم بالدراسة في نفس الجامعة والتخصص المترشح له، وأن يكون الترشيح وفقا للفئة المستهدفة في المسارات المحددة، وأن يتم تحديد رغبات دول الابتعاث وفق ما تم تحديده في نظام فارس

روابط ذات صلة

الاتحاد البحريني يعتذر والنصر يطالب بالتأجيل بسبب كورونا

الاتحاد البحريني يعتذر والنصر يطالب بالتأجيل بسبب كورونا
جولة رقابية لإدارة مكافحة التبغ في الرياض تكشف عن مخازن خفية ومنتجات للتبغ مجهولة المصدر

جولة رقابية لإدارة مكافحة التبغ في الرياض تكشف عن مخازن خفية ومنتجات للتبغ مجهولة المصدر
الصين: تسجيل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا ً

الصين: تسجيل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا ً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*