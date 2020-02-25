التعليم: 7 شروط لابتعاث الماجستير ل5 دول ً

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بدأت وزارة التعليم في استقبال طلبات المعلمين الراغبين في دراسة الماجستير في دول أمريكا وبريطانيا وأستراليا ونيوزلندا وأيرلندا للعام الدراسي القادم 1442، في تخصصات القيادة والعلوم البحتة والتربية الخاصة والطفولة المبكرة والإرشاد المدرسي

واشترطت الوزارة شروطا أبرزها 7 تشمل ألا يزيد عمر المترشح على 25 عاما وفقا للتاريخ الهجري، والمعدل التراكمي للبكالوريوس من 4 إلى 5 أو 3 إلى 4 أو 90 إلى 100، والحصول على 5 درجات في اختبار UKVI IELTS، والحصول على 80 درجة في اختبار قدرات الجامعيين، والأداء الوظيفي ممتاز في آخر سنة، وألا يكون قد صدر بحقه حكم تأديبي في السنة الأخيرة أو أن يكون طرفا في قضية قائمة، مع اجتياز المقابلة الشخصية في جهاز الوزارة بحد أدنى 80 درجة. كما تتضمن الشروط ألا يكون قد سبق له الحصول على فرصة ابتعاث سابقة، وأن يلتزم بالدراسة في نفس الجامعة والتخصص المترشح له، وأن يكون الترشيح وفقا للفئة المستهدفة في المسارات المحددة، وأن يتم تحديد رغبات دول الابتعاث وفق ما تم تحديده في نظام فارس