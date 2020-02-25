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الصين: تسجيل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا ً

الصين: تسجيل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا ً
http://almnatiq.net/?p=836057
المناطق_وكالات

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الصين إلى 2663 حالة بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرين الماضية 71 وفاة جديدة، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجلها البلاد منذ أكثر من أسبوعين

وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إن الغالبية العظمى من هذه الوفيات (62 وفاة) سجلت في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، في حين سجلت الوفيات التسع المتبقية في مقاطعات أخرى

وأضافت أنه عدد الإصابات الجديدة بالفيروس فقد بلغ في الساعات الأربع والعشرين الماضية 508 إصابات، ما يمثل ارتفاعا بالمقارنة مع الحصيلة التي سجلت الاثنين وبلغت 409 إصابات جديدة

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