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جولة رقابية لإدارة مكافحة التبغ في الرياض تكشف عن مخازن خفية ومنتجات للتبغ مجهولة المصدر

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جولة رقابية لإدارة مكافحة التبغ في الرياض تكشف عن مخازن خفية ومنتجات للتبغ مجهولة المصدر

جولة رقابية لإدارة مكافحة التبغ في الرياض تكشف عن مخازن خفية ومنتجات للتبغ مجهولة المصدر
http://almnatiq.net/?p=836064
المناطق_الرياض

تواصل ادارة مكافحة التبغ بصحة الرياض وبمشاركة عدة جهات حكومية بجولات رقابية وتفتيشية على محلات وسط وجنوب الرياض لبيع التبغ ومنتجاتها للتأكد من صلاحيتها ووجود المصدر لها لتحقيق السلامة للمستهلك
من جانبه مدير مكافحة التدخين في صحة الرياض د. مصطفى الشهري ان ماتقوم به ادارة مكافحة التبغ ممثلة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض وبتوجيهات ودعم من مدير عام الشؤون الصحية الدكتور/ محمد التويجري للكشف عن جميع مخالفات التبغ ومحاربة بيعه والحد منه فيما كانت الجوله على احياء وسط وجنوب الرياض واكد الشهري ان من لديه اي بلاغ عن اي مواد مخالفه عليه الاتصال ب٩٣٧ للابلاغ وسيتم التحقق من البلاغ ومتابعته .
وقد اغلقت عدة محلات مخالفة بمشاركه امانه منطقه الرياض التي اوضحت انه من المخالف بيع مواد مجهوله المصدر وسيئة التخزين ليتم مصادرتها واتلافها على الفور تفاديا لعدم استخدامها مرة اخرى او بيعها فيما شاركت جهات حكومية عده هي :
ادارة صحة البيئة بأمانة منطقة الرياض
الضبط الميدانى بشرطة منطقة الرياض
امانة اللجنة الوطنية
والهيئة العامة للزكاه والدخل
فريق مبادرة اجاده
ومكتب العمل
وبلدية البطحاء وادارة الراحة والسلامة .

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