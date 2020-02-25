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الاتحاد البحريني يعتذر والنصر يطالب بالتأجيل بسبب كورونا

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الاتحاد البحريني يعتذر والنصر يطالب بالتأجيل بسبب كورونا

الاتحاد البحريني يعتذر والنصر يطالب بالتأجيل بسبب كورونا
http://almnatiq.net/?p=836066
المناطق_الرياض

تلقت إدارة نادي النصر  خطاباً من الاتحاد السعودي لكرة القدم يفيد باعتذار الاتحاد البحريني لكرة القدم عن استضافة مباراة

الفريق الأول أمام نادي سبهان الإيراني ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2020 والتي كان من المقرر إقامتها الاثنين 2020/4/6 م وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا في ايران هذا وسوف ترسل إدارة نادي النصر خطاباً رسمياً للاتحاد السعودي لكرة القدم تطالب فيه مخاطبة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتأجيل مباراة الفريق الأول القادمة أمام نادي سبهان الإيراني والتي من

المقرر إقامتها الثلاثاء 2020/3/3 م في العاصمة الأوزبكية طشقند حرصاً من إدارة النادي على سلامة بعثة الفريق

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