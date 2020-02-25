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جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة للسعوديين من حملة الماجستير

جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة للسعوديين من حملة الماجستير

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جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة للسعوديين من حملة الماجستير

جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة للسعوديين من حملة الماجستير
http://almnatiq.net/?p=836088

جامعة الملك فيصل عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة لحملة الماجستير، وترغب

شغلها بمواطنين ومواطنات في كليات الجامعة حسب التخصصات الموضحة أدناه

هذا

وقد أوضح سعادة عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور محمد بن سعيد

الزهراني، أن الأولوية ستعطى للمتميزين من خريجي برنامج خادم الحرمين

الشريفين للابتعاث الخارجي، وكذلك خريجي الجامعات العالمية المرموقة التي

تعترف بها وزارة التعليم والجامعة، وذلك وفق الشروط التالية:

–  أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

–  ألا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب

– أن يكون حاصلاً على جميع الدرجات العلمية (بكالوريوس/ماجستير) من جامعات مرموقة ومعترف بها ، علماً أن الأولوية ستعطى للمتميزين

– توفر الخبرات المطلوبة لكل وظيفة حسب البيان وإرفاق ما يفيد الشهادات التخصصية إن وجدت

– ضرورة معادلة المؤهلات لخريجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم

– أن تكون جميع المؤهلات امتدادا للتخصص

– أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية بالانتظام والتفرغ والإقامة في بلد الدراسة

– إجادة اللغة الإنجليزية لبعض التخصصات حسب احتياج الكلية

–  أن يكون حسن السيرة ولائقاً صحياً

–  اجتياز المتطلبات والشروط الخاصة بالجامعة بما فيها المقابلة الشخصية

وعلى

من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها عبر الموقع الالكتروني للجامعة

وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء 1 /7 /1441هـ الموافق 25 /2 /2020م وينتهي

الساعة الثالثة عصراً من يوم السبت 5 /7 /1441هـ الموافق 29 /2 /2020م

علماً بأنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية مع خالص تمنياتنا للجميع

بالتوفيق

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