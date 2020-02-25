الوليد بن طلال يستقبل مجلس إدارة ولاعبي نادي جدة ويكافئهم بنصف مليون ريال

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استقبل رئيس شركة المملكة القابضة، الأمير الوليد بن طلال، أعضاء مجلس إدارة ولاعبي نادي جدة الرياضي بمقر الشركة، وبحث معهم وضع النادي وقدم لهم مكافأة قدرها نصف مليون ريال

وحضر الاستقبال وفقاً لبرنامج كورة على قناة روتانا خليجية ، رئيس مجلس إدارة النادي أحمد البعداني والمساعد التنفيذي للأمير الوليد زيد العمير، وأكد الأمير الوليد ضرورة دعم الرياضة والرياضيين وتطوير الأندية في المملكة وتشجيعها

ويأتي هذا التكريم دعماً للنادي ليتمكن من تحقيق أهدافه المرجوة، فيما شكر رئيس نادي جدة الأمير الوليد على دعمه المادي والمعنوي وتشجيعه المتواصل للأندية الرياضية في المملكة