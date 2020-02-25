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مؤسسة النقد تُعلن الترخيص لشركتي هللة وبيان

مؤسسة النقد تُعلن الترخيص لشركتي هللة وبيان
http://almnatiq.net/?p=836097
المناطق_الرياض

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما ، عن الترخيص لشركتي محافظ إلكترونية وهما شركة مدفوعات بيان (BayanPay) وشركة هللة (HalalaH)، وذلك بعد نجاح فترة تجربتيهما عبر البيئة التشريعية التجريبية للمؤسسة (Regulatory Sandbox) الخاصة بالخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة

ويأتي هذا القرار استناداً إلى اختصاص مؤسسة النقد بالترخيص والرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات في المملكة، ووفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بموجب قرار مجلس الوزراء

كما تُعدّ هذه الخطوة لاحقة للقواعد التي تم إصدارها بتاريخ 05 / 06 / 1441هـ الموافق 30 / 01 / 2020م التي تبعها أولى إصدار التراخيص لمقدمي خدمات المدفوعات (شركات التقنيات المالية)، وهما شركة محفظة إلكترونية، وشركة خدمة مدفوعات، ليبلغ بذلك عدد شركات المدفوعات المرخص لها حتى تاريخه 4 شركات في قطاع التقنية المالية

وأكدت مؤسسة النقد؛ سعيها المستمر لدعم منظومة قطاع المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافة إلى تعزيز الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وذلك وفقاً للمعايير الدولية وبما يضمن استقرار القطاع المالي وعدالة التعاملات فيه، تماشيًا مع تطلعات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق من رؤية المملكة 2030، وتحقيقاً لأهداف الرؤية الإستراتيجية التي من أهمها التوجه نحو مجتمع غير نقدي

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