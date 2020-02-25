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تنبيه من هطول أمطار رعدية على الباحة

تنبيه من هطول أمطار رعدية على الباحة
http://almnatiq.net/?p=836098
المناطق_الباحة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، تصحب برياح نشطة سطحية وتدني في مدى الرؤية

وشمل التنبيه الذي يستمر إلى الـ 6 مساءً، مدينة الباحة ومحافظات غامد الزناد, وقلوة والمراكز التابعة لها

من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين إلى أهمية أخذ الحيطة الحذر في مثل هذه التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وعدم التنزه في الأودية ومجاري السيول ، داعياً إلى اتباع تعليمات وإرشادات السلامة وذلك عبر موقع الدفاع المدني على الأنترنت

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