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وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة تنمية الصادرات.. التفاصيل ورابط التقديم

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وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة تنمية الصادرات.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة تنمية الصادرات.. التفاصيل ورابط التقديم
http://almnatiq.net/?p=836102
المناطق_الرياض

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية عن توفر (6) وظائف إدارية شاغرة بمقرها الرئيسي في مدينة الرياض وفق التالي:

1 – مدير أول علاقات العملاء

  • بكالوريوس (إدارة أعمال، تسويق) أو ما يعادلهم

  • خبرة لا تقل عن سنتين في إدارة الحسابات أو إدارة العلاقات.

2 – أخصائي أول التميز المؤسسي

  • بكالوريوس (إدارة أعمال، إدارة عمليات، إدارة جودة)

  • خبرة 4 سنوات في إدارة العمليات وضمان الجودة وشهادة Lean Six Sigma أو Kaizen.

3 – أخصائي أول تيسير التجارة

  • بكالوريوس أو ماجستير (إدارة عامة، إدارة أعمال)

  • خبرة 4 سنوات في مجال الاستراتيجية والتخطيط ويفضل في قطاع التصدير.

4 – أخصائي تقييم واستشارات المصدرين

  • بكالوريوس (إدارة أعمال) أو ما يعادلها

  • لا يشترط الخبرة

5 – مدير الشؤون الإدارية

  • بكالوريوس في (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها

  • خبرة 6 سنوات في الشؤون الإدارية وإدارة المرافق منها 3 سنوات في منصب إداري.

6 – مدير إدارة التواصل المؤسسي

  • بكالوريوس (تسويق) أو ما يعادله

  • خبرة 6 سنوات في العلاقات العامة والإعلام منها 3 سنوات في منصب إداري.

شروط عامة:

  • أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

  • إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

  • توفر المهارات والخبرة المطلوبة لكل وظيفة.

– للتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).

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