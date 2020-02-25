وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة تنمية الصادرات.. التفاصيل ورابط التقديم

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية عن توفر (6) وظائف إدارية شاغرة بمقرها الرئيسي في مدينة الرياض وفق التالي:
1 – مدير أول علاقات العملاء
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بكالوريوس (إدارة أعمال، تسويق) أو ما يعادلهم
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خبرة لا تقل عن سنتين في إدارة الحسابات أو إدارة العلاقات.
2 – أخصائي أول التميز المؤسسي
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بكالوريوس (إدارة أعمال، إدارة عمليات، إدارة جودة)
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خبرة 4 سنوات في إدارة العمليات وضمان الجودة وشهادة Lean Six Sigma أو Kaizen.
3 – أخصائي أول تيسير التجارة
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بكالوريوس أو ماجستير (إدارة عامة، إدارة أعمال)
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خبرة 4 سنوات في مجال الاستراتيجية والتخطيط ويفضل في قطاع التصدير.
4 – أخصائي تقييم واستشارات المصدرين
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بكالوريوس (إدارة أعمال) أو ما يعادلها
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لا يشترط الخبرة
5 – مدير الشؤون الإدارية
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بكالوريوس في (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها
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خبرة 6 سنوات في الشؤون الإدارية وإدارة المرافق منها 3 سنوات في منصب إداري.
6 – مدير إدارة التواصل المؤسسي
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بكالوريوس (تسويق) أو ما يعادله
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خبرة 6 سنوات في العلاقات العامة والإعلام منها 3 سنوات في منصب إداري.
شروط عامة:
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أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
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إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
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توفر المهارات والخبرة المطلوبة لكل وظيفة.
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