إغلاق مصفاة رأس تنورة السعودية 5-6 أسابيع بدءا من 1 يونيو

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أعلنت أرامكو أنها ستغلق مصفاة رأس تنورة لمدة تتراوح بين 5 و6 أسابيع ابتداءً من الأول من يونيو المقبل.

ووفقاً للإعلان قال “فواز نواب” المدير العام للمصفاة إنه سيتم إغلاق المصفاة بالكامل لربط وحدات جديدة وتجديد وحدات قديمة بهدف إنتاج أنواع أنظف من الوقود وفقاً لرويترز.

وتبلغ طاقة مصفاة رأس تنورة التي تقع على ساحل الخليج 550 ألف برميل يوميا، وتمد المملكة بما يزيد عن ربع حاجتها من الوقود.

وتنفذ الشركة أعمال تجديد بقيمة 2.4 مليار دولار في رأس تنورة لخفض محتوى الكبريت في منتجات المصفاة من البنزين والديزل.