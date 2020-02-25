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جامعة القصيم تنفذ «حادث افتراضي» بالطريق العام لتوعية السائقين بخطورة القيادة غير الآمنة

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جامعة القصيم تنفذ «حادث افتراضي» بالطريق العام لتوعية السائقين بخطورة القيادة غير الآمنة

جامعة القصيم تنفذ «حادث افتراضي» بالطريق العام لتوعية السائقين بخطورة القيادة غير الآمنة
http://almnatiq.net/?p=836108
المناطق_بريدة
في إطار مشاركة جامعة القصيم في حملة «حياتك أهم»، التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، نفذت عمادة خدمة المجتمع بالجامعة حادثًا افتراضيًا، لتوعية السائقين بخطورة القيادة غير الآمنة وللتوعية بأخطار استخدام الجوال أثناء القيادة، حيث بدأت هذه التجربة التحذيرية صباح اليوم الإثنين الموافق 30/6/1441هـ، مع بداية الدوام الساعة السابعة صباحًا، وذلك على طريق الجامعة في تقاطع إشارة القرعاء، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بمنطقة القصيم، وهيئة الهلال الأحمر،.
 
ويحاكي هذا العرض التمثيلي، مشهدًا لحادث وهمي في مكان عام على جانب الطريق، مع لافتات توعوية وتحذيرية للسائقين من القيادة غير الآمنة، إضافة إلى استعراض لأهم أسباب الحوادث، وكيفية تلافيها، وكيفية التصرف في حالات الحوادث من الناحية الطبية، وطبيعية الإسعافات التي يمكن تقديمها في بعض الحالات، والجهات التي يستوجب التواصل معها في هذه الحالات.

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