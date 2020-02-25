جامعة القصيم تنفذ «حادث افتراضي» بالطريق العام لتوعية السائقين بخطورة القيادة غير الآمنة

المناطق_بريدة

في إطار مشاركة جامعة القصيم في حملة «حياتك أهم»، التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، نفذت عمادة خدمة المجتمع بالجامعة حادثًا افتراضيًا، لتوعية السائقين بخطورة القيادة غير الآمنة وللتوعية بأخطار استخدام الجوال أثناء القيادة، حيث بدأت هذه التجربة التحذيرية صباح اليوم الإثنين الموافق 30/6/1441هـ، مع بداية الدوام الساعة السابعة صباحًا، وذلك على طريق الجامعة في تقاطع إشارة القرعاء، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بمنطقة القصيم، وهيئة الهلال الأحمر،.