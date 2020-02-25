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أرامكو توقع اتفاقية لتطوير وتصنيع أول جهاز من نوعه للأمن السيبراني في المملكة

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أرامكو توقع اتفاقية لتطوير وتصنيع أول جهاز من نوعه للأمن السيبراني في المملكة

أرامكو توقع اتفاقية لتطوير وتصنيع أول جهاز من نوعه للأمن السيبراني في المملكة
http://almnatiq.net/?p=836129
المناطق - الرياض

وقّعت أرامكو السعودية وشركة الإلكترونيات المتقدمة، اتفاقية تطوير وتصنيع مشترك لجهاز الأمن السيبراني “صمام البيانات”، الأول من نوعه في المملكة، وذلك تزامنًا مع أعمال منتدى ومعرض برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) في دورته الخامسة التي يتم تنظيمها في مركز الظهران الدولي للمعارض (الظهران إكسبو) بالخبر خلال الفترة من 24 – 25 فبراير الجاري.
ويُعد جهاز “صمام البيانات” من أهم أدوات الأمن السيبراني، ويستخدم لحماية شبكات اتصالات المنشآت الحيوية من الهجمات السيبرانية، ومنع أي اختراق خارجي وبالتالي حماية المعلومات القيمة والأنظمة الصناعية الحساسة، ويتميّز الجهاز بسهولة تركيبه وتهيئته وصيانته، وبسرعة معالجة للمعلومات تصل إلى 10 جيجابت/ثانية.
وبين نائب رئيس أرامكو السعودية لتقنية المعلومات المهندس يوسف العليان أن تطوير وتصنيع الجهاز محليًا بعقول سعودية، وتسجيل أرامكو السعودية براءتي اختراع لدى مكتب الولايات المتحدة الأمريكية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، يمثّل نقلة نوعية في مجال أمن المعلومات، ويشكّل التعاون المثمر بين شركتي أرامكو السعودية والإلكترونيات المتقدمة خطوة رائدة في مشروع توطين التقنيات المتقدمة التي تلبي حاجات السوقين المحلي والعالمي.
ووصف المهندس يوسف العليان برنامج (اكتفاء) بأنه أحد أبرز مبادرات أرامكو السعودية في دفع عجلة توطين الصناعات والخدمات وتعزيز المحتوى المحلي، وتحت مظلة البرنامج يكون الإعلان عن تدشين المنتج المحلي تحقيقًا لأهداف المملكة الأساسية في توطين التقنيات والاكفتاء الذاتي في تلبية الاحتياجات، وكذلك بناء قاعدة راسخة من التعاون المستقبلي بين الشركات محليًا.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة عبدالعزيز الدعيلج أن الاتفاقية تسهم في عمق علاقات التعاون التي تربط بين الشركتين، وتعززها هذه الاتفاقية من خلال تحقيق منجزات وطنية تُسهم في حماية الممتلكات بالمملكة من الأحداث التخريبية، وتهديدات الأمن السيبراني، والهجمات الخارجية”.
وقال : ” إن جهاز “صمام البيانات” يضمن نقل البيانات بشكلٍ آمن لتوفير أقصى درجات الأمن لشبكات المُنشآت، وتم تطويره وتصنيعه من قبل كفاءات وطنية ،ويأتي ضمن مستهدفات شركة الإلكترونيات المتقدمة الإستراتيجية في مجال الأمن السيبراني لتحقيق رؤية المملكة 2030م، حيث تعمل الشركة من خلال وحدة أعمال الأمن على توفير أفضل الحلول والأنظمة في مجال الأمن السيبراني للقطاعات الحكومية والشركات الخاصة “.
ويستضيف منتدى “اكتفاء” الذي تنظمه أرامكو السعودية، وتشارك فيه شركة الإلكترونيات المتقدمة، العديد من الشركات المحلية والدولية المعنية بسلسلة الإمداد في مجال الطاقة، ويحضره العديد من المسؤولين التنفيذيين المؤثرين، وقادة الصناعة في العالم.
يُذكر أن شركة الإلكترونيات المتقدمة هي إحدى الشركات المحلية الرائدة في تصميم حلول الأمن السيبراني، وحلول أمن المُنشآت التي تساعد العملاء في التصدي للهجمات الإلكترونية، وتُعزز حماية مواردهم المادية، كما أنها تقدم حلولًا في أربعة قطاعات رئيسة، هي: الدفاع، والفضاء، والاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة والأمن.

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