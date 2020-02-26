احدث الأخبار

“ساما”: معايير إضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية
أبرز المواد
 كورونا.. ماذا يفعل بهاتف “آيفون” الذي طال انتظاره؟
أبرز المواد
 تعليق الدراسة في مدارس محافظتي الخرج والدلم
منطقة الرياض
 تعليم جازان يحقق المركز الأول لجائزة الاستراتيجية والإبداع في الأولمبياد الوطني للروبوت
منطقة جازان
 داون تاون وبوليفارد أهم الفرص الاستثمارية لأمانة منطقة تبوك بملتقى “فرص”
منطقة تبوك
 متخصص في الموارد البشرية يوضح مكاسب دمج وزارة العمل و الخدمة المدنية
أبرز المواد
 السيرة الذاتية لمعالي الأستاذ أحمد الخطيب الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه وزيراً للسياحة
أبرز المواد
 بسبب الإصابة.. النصر يفتقد خدمات أمرابط في أمام الأهلي
أبرز المواد
 بتشريف الأمير بدر بن سلطان.. ” أم القرى ” تزف الدفعة الثامنة والستين من طلابها
منطقة مكة المكرمة
 عقوبات أمريكية على كيانات وأفراد من روسيا والصين وتركيا والعراق بسبب برنامج إيران للصواريخ
أبرز المواد
 كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة تنفذ تمرين لعبة الحرب مع جامعة الدفاع الوطني الباكستانية بالرياض
أبرز المواد
 مستشفى الدلم ينقذ مصاب عاني من نزيف حاد جراء حادث مروري
منطقة الرياض
“ساما”: معايير إضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية

“ساما”: معايير إضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية

أبرز المواد
كورونا.. ماذا يفعل بهاتف “آيفون” الذي طال انتظاره؟

كورونا.. ماذا يفعل بهاتف “آيفون” الذي طال انتظاره؟

أبرز المواد
تعليق الدراسة في مدارس محافظتي الخرج والدلم

تعليق الدراسة في مدارس محافظتي الخرج والدلم

منطقة الرياض
تعليم جازان يحقق المركز الأول لجائزة الاستراتيجية والإبداع في الأولمبياد الوطني للروبوت

تعليم جازان يحقق المركز الأول لجائزة الاستراتيجية والإبداع في الأولمبياد الوطني للروبوت

منطقة جازان

“ساما”: معايير إضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية

“ساما”: معايير إضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية
http://almnatiq.net/?p=836132
المناطق - الرياض

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” صدور الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية في المملكة وذلك استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأنظمة ذات العلاقة. وأوضحت مؤسسة النقد في بيان لها أن إصدار هذه الإرشادات والمعايير يأتي انطلاقا من دورها الرقابي والإشرافي وسعيا منها لمواكبة آخر التطورات في القطاع المالي وقطاع تقنية المعلومات، إلى جانب تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030 من خلال تنمية الاقتصاد الرقمي.

وبينت “ساما” أن الإرشادات والمعايير الإضافية تتضمن الحد الأدنى من المتطلبات التي ينبغي أن يحققها طلب الترخيص لإنشاء بنك رقمي في المملكة وهي تأتي مكملة للإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية الصادرة عن المؤسسة والمنشورة على موقعها الإلكتروني. وتؤكد مؤسسة النقد على ضرورة الحصول على الترخيص قبل مزاولة أي عمل مصرفي في المملكة كما تشجع في الوقت ذاته الراغبين في تقديم طلبات التراخيص على التواصل معها في هذا الشأن علما أنه يمكن الاطلاع بشكل موسع على الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية في المملكة من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني

روابط ذات صلة

كورونا.. ماذا يفعل بهاتف “آيفون” الذي طال انتظاره؟

كورونا.. ماذا يفعل بهاتف “آيفون” الذي طال انتظاره؟
متخصص في الموارد البشرية يوضح مكاسب دمج وزارة العمل و الخدمة المدنية

متخصص في الموارد البشرية يوضح مكاسب دمج وزارة العمل و الخدمة المدنية
السيرة الذاتية لمعالي الأستاذ أحمد الخطيب الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه وزيراً للسياحة

السيرة الذاتية لمعالي الأستاذ أحمد الخطيب الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه وزيراً للسياحة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*