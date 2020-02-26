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“هواوي” تطرح هاتفا ذكيا جديدا قابلا للطي تحت اسم “Mate XS” بشاشة أفضل
http://almnatiq.net/?p=836133
المناطق - الرياض

كشفت شركة هواوي النقاب عن هاتفها المحمول الذكي القابل للطي اليوم الاثنين بشاشة عرض أعلى نقاء وأكثر تقدما تأمل في أنها ستقنع المستهلكين باقتناء المنتج الجديد. وقال مدير المبيعات ريتشارد يو في حفل طرح الهاتف الجديد اليوم إن السعر هو 2499 يورو (2709.67 دولار) وسيباع في أنحاء العالم اعتبارا من الشهر المقبل.

ويأتي المنتج الجديد بعد عام من طرح عملاق التكنولوجيا الصيني لأول هاتف قابل للطي والذي يصل حجم شاشته بعد الفتح إلى 8 بوصات. ولم يطرح ذلك الجهاز للبيع سوى في الصين في نوفمبر وعكفت الشركة على الفور على تطوير التصميم. ولهاتف (ميت إكس.إس) الجديد ذات حجم شاشة العرض لكن هواوي تقول إن الشاشة أصبحت أقوى ومزودة بآلية أفضل للحركة تجعل الجهاز أكثر متانة. لكن وعلى غرار سابقه سيفتقر الجهاز الجديد لنظام تشغيل أندرويد بنسخة رسمية من جوجل بعد أن حظرت أمريكا عمليا شركاتها من تزويد هواوي بتلك البرمجيات العام الماضي.

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