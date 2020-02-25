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الإمارات تعلق الرحلات الجوية مع إيران

الإمارات تعلق الرحلات الجوية مع إيران
http://almnatiq.net/?p=836143
المناطق - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات تعليق جميع الرحلات المتجهة والقادمة من إيران بما فيها طائرات الركاب والشحن ابتداءً من اليوم ولمدة أسبوع قابلة للتجديد.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن تعليق الرحلات يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الإمارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

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