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هل أطاحت قمة كوالالمبور بمهاتير محمد ؟

هل أطاحت قمة كوالالمبور بمهاتير محمد ؟
http://almnatiq.net/?p=836166
المناطق-الرياض

عزت مصادر دبلوماسية عربية استقالة مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا، إلى ارتدادات قمة كوالالمبور التي عمل من خلالها مهاتير على الزج ببلاده في صراع الأجندات الخارجية، وتحويل القمة إلى منصة لإعطاء دفع لممثلي الإسلام السياسي على حساب منظمة التعاون الإسلامي التي تضم دولا إسلامية كثيرة بقيادة المملكة ذات التأثير الديني والسياسي والاقتصادي المحوري في قيادة العالم الإسلامي.
وتابعت تلك المصادر أن مهاتير محمد قد وضع ماليزيا في موقف حرج وضاعف عليها الضغوط السياسية الخارجية والداخلية عليها خاصة بعد اكتشاف الماليزيين أن القمة كانت جزءا من لعبة تركية وإيرانية لتطويق الدور السعودي.
وتابعت المصادر أن مهاتير محمد كان سيضع بلاده في طريق صعب بتحويلها إلى قبلة جديدة للجماعات المتشددة بعد أن وضع البلاد في تصادم مع الدول التي تقود الحرب على الإرهاب وتعمل على تجفيف منابعه مثل الولايات المتحدة، فضلا عن المملكة التي تعمل على بناء تحالف إسلامي سياسي وأمني ضد جماعات الإسلام السياسي بمختلف مسمياتها ومرجعياتها، من الإخوان المسلمين إلى تنظيم القاعدة وصولا إلى تنظيم داعش.
وأثار مهاتير محمد غضب دول ودوائر إسلامية مختلفة حين دعا إلى القمة، التي عقدت في شهر ديسمبر الماضي، جماعات مثل حركة حماس المصنفة على قوائم الإرهاب والمتابعة من قبل الدول الغربية خاصة فيما يتعلق بمصادر تمويلها.
ويقول متابعون للشأن الماليزي إن ارتدادات قمة كوالالمبور زادت الخلافات داخل الحكومة الماليزية لوجود رفض واسع لخيار إدارة الظهر للمملكة ذات التأثير الديني والسياسي والاقتصادي المحوري في قيادة العالم الإسلامي.

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