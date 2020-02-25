حكم ابتدائي بقتل مواطن تخابر مع إيران وسجن 7 آخرين 58 عاما

المناطق - الرياض

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضية خلية التجسس مع إيران بالقتل تعزيراً لمواطن، والحكم بسجن 7 آخرين بمدد مجتمعة وصلت 58 عاماً وجميعهم سعوديي الجنسية. وفي جلسة علنية بحضور المدعي العام والمدعى عليهم ومحاميهم ووكلائهم وأقاربهم، وممثلين عن حقوق الإنسان.

وتضمن القرار الحكم على المدعى عليه السادس بالقتل تعزيرا، وذلك لثبوت إدانته بخيانته لوطنه ولأمانته المؤتمن عليها من خلال تخابره لصالح شخص من الاستخبارات الإيرانية، وتزويده بمعلومات في غاية السرية، اطلع عليها بحكم عمله تمس الأمن الوطني للمملكة، ومعلومات عن سفارتين أجنبيتين وأماكن الدخول والخروج من تلك السفارتين والتواجد الأمني فيها، وتعزير بقية المتهمين بالسجن مددًا متفاوتة بلغ مجموعها 58 عامًا، وذلك لارتباطهم وتعاونهم مع أشخاص مشبوهين يعملون في السفارة الإيرانية، وتقديم بعضهم معلومات تمس الشأن الداخلي للمملكة ولاقتصادها، وتلقيهم من أولئك الأشخاص مكافآت مالية نظير ما يقدمونه من معلومات، وتم إفهامهم أن لهم حق في طلب الاستئناف خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم.