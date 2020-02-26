“وقاية” تهيب بالمواطنين بضرورة التريث في السفر إلى إيطاليا واليابان

المناطق - الرياض

أهاب المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية) saudi cdc بجميع المواطنين والمقيمين ضرورة التريث حاليًا في السفر إلى إيطاليا واليابان لغير الحاجة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وذلك نظرًا لاستمرار تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في هذين البلدين.

وكانت وزارة الصحة قد شدٌدت على أهمية التزام الجميع بالإرشادات والنصائح التوعوية التي تنشرها باستمرار على حساباتها في مواقع التواصل، مؤكدةً متابعتها لجميع مستجدات فيروس كورونا الجديد واتخاذها العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس، حيث تواصل الوزارة تعزيز إجراءات الرصد والمراقبة للفيروس في منافذ الدخول للمملكة، وكذلك تعزيز جاهزية المنشآت الصحية للتعامل مع الحالات التنفسية المعدية.

كما تقوم بتطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية المشدّدة للتصدي لهذا الفيروس، وذلك في منافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية حيث يوجد فيها مراكز مراقبة صحية مزودة بأجهزة قياس الحرارة وكاميرات حرارية وتجهيزات طبية لتنفيذ الإجراءات الوقائية.

وأوضحت الصحة أنه فيما يتعلق بالوقاية من هذا الفيروس فإن شأنه شأن الأمراض التنفسية الأخرى، حيث يجب الاهتمام بنظافة اليدين وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل أو في المرفق، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض، وهذه كفيلة – بإذن الله – في الحد من انتقال الفيروس من شخص لآخر.

وأهابت وزارة الصحة بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حالة الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس, مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.