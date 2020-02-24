خطة طوارئ لهلال تبوك خلال الامطار والثلوج

تبوك - علي العميري:

نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك ممثلاً بالشئون الإسعافية خطة الطوارىء المعدة مسبقاً في التعامل مع المتغيرات المناخية التي شهدتها عدة مواقع بالمنطقة من تساقط للثلوج وهطول للأمطار بمتابعة مباشرة من مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة أحمد بن محمد العنزي.

وتتضمن الخطة تقديم الخدمة الإسعافية والطبية اللازمة من خلال دعم جميع المراكز الإسعافية على امتداد الطريق الدولي من مدينة تبوك وصولاً إلى محافظة حقل وأماكن تواجد الزوار والمتنزهين في مرتفعات جبل اللوز وعلقان والظهر.

وحث فرع الهيئة بمنطقة تبوك المواطنين والمقيمين على توخي الحذر وإتباع إرشادات السلامة الصادرة من الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات المناخية تجنباً لوقوع الأخطار لاقدر الله متمنيا للجميع قضاء أوقات ممتعة تسودها السلامة.