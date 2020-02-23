امير نجران يرعى حفل الخريجين والخريجات الموحد لمنشآت التدريب التقني والمهني بنجران

امير نجران يرعى حفل الخريجين والخريجات الموحد لمنشآت التدريب التقني والمهني بنجران

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امير نجران يرعى حفل الخريجين والخريجات الموحد لمنشآت التدريب التقني والمهني بنجران

امير نجران يرعى حفل الخريجين والخريجات الموحد لمنشآت التدريب التقني والمهني بنجران
http://almnatiq.net/?p=836196
نجران - علي عبدالله ال عتيق

يرعى صاحب السمو الأمير “جلوي بن عبد العزيز بن مساعد” أمير منطقة نجران وبحضور نائب أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز آل سعود ونائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة الدكتور “عبد الله بن مستور آل مرزوق” يوم غداً الأربعاء 02 / 07 / 1441 هـ حفل الخريجين والخريجات الموحد لمنشآت التدريب التقني والمهني بنجران وذلك بقاعة الأمير مشعل بن عبد الله بالكلية التقنية بنجران.

وبهذه المناسبة أعرب مدير عام التدريب التقني والمهني بنجران “سعيد بن أحمد آل جبار” عن خالص شكره وتقديره لتفضل سموه برعاية الحفل وحضور سمو نائبه بتخريج كوكبة جديدة من متدربي ومتدربات منشآت التدريب التقني والمهني لسوق العمل وحرصه الدائم على مشاركتهم فرحتهم كما قدم خالص شكره لسعادة نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة الدكتور “عبد الله بن مستور آل مرزوق” على تشريفه لهذا الحفل

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