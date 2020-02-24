بلدية القريات تطرح 11 موقعاً لأنشطة تجارية وخدمية

الجوف - محمد الحسن

طرحت بلدية محافظة القريات فرصة استثمارية في مدينة القريات، شملت أنشطة ومواقع مختلفة، وذلك تزامناً مع ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” المنعقد في مدينة الرياض برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

وأوضح المهندس سميحان الشمري رئيس بلدية محافظة القريات أن البلدية طرحت 11 موقعاً استثمارياً عبر منصة الاستثمار البلدي الالكترونية (فرص) وتتضمن تلك الفرص أنشطة متعددة في المجالات التجارية والصناعية والخدمية، وتهدف هذه الفرص إلى تنمية المدينة اقتصاديًا وسياحيًا وخدميًا والإسهام في تحقيق أهداف برنامج (جودة الحياة 2020) أحد برامج رؤية المملكة 2030، تعزيزاً لمسيرة التنمية والخدمات في المنطقة، ودعماً لرواد الأعمال والمستثمرين في المنطقة .

ودعت بلدية محافظة القريات عموم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاستثمار بالاطلاع وشراء الكراسات الخاصة بالشروط والمواصفات الدخول على الموقع الالكتروني (بلدي) www.balady.gov.sa أو من خلال تطبيق (فرص) عبر الجوال .