تأهيل (500) متدرب ومتدربة على “تقنيات المستقبل” في أبها

المناطق - أبها

استضاف مجلس شباب منطقة عسير، ورشة عمل تدريبية في “تقنيات المستقبل”، ضمن مبادرة العطاء الرقمي التي أطلقتها وزارة الاتصالات، بتنفيذ من مجتمع قوقل السحابي السعودي، بحضور أكثر من (500) متدرب ومتدربة، بهدف نشر الوعي التقني والاستفادة من التطبيقات الحديثة في مجال الحوسبة السحابية .

واشتملت ورش العمل التي عقدت بمقر مسرح نادي أبها الأدبي، على مجالات منها: IoT, Flutter, Machine Learning، كما تناول المدربين عدد من المحاور في المجالات التقنية، إلى جانب آخر ما وصلت إليه تقنيات الجيل الرابع، حيث شهدت الورشة تفاعل الحضور .

من جهته، بين أمين مجلس شباب منطقة عسير عادل آل عمر، أن هذه الدورات تهدف إلى تقديم البرامج النوعية التي يحتاجها أبناء المنطقة، المبنية على الاحتياج الوظيفي والتعليمي، معتمدين في ذلك على المسح ودراسة الاحتياجات المهنية في المهارات التخصصية، مقدماً شكره لنادي أبها الأدبي الذي سخر كافة الإمكانيات لإنجاح الورشة .