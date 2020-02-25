محافظ املج يكرم محمد لفوزه بجائزة القرآن

أملج - فايز السميري

في سياق توجيهات صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك لدعم وتشجيع ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي كرم محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي الطفل محمد حكم السيد الذي لم تمنعه الاعاقة (شلل رباعي الاطراف) من حفظ القرآن وتحقيق المركز الاول في منافسات المرحلة النهائية لجائزة الامير سلطان بن سلمان لحفظ القران الكريم للاطفال ذوي الاعاقة في دورتها 24 المقامة بجازان لعام 1441هـ.

جاء ذلك خلال استقبال وكيل محافظة املج مسعود بن مسلم الجهني له في مكتبه بالمحافظة بحضور مدير مكتب التعليم هاشم بن محمد ناصر الشريف ورئيس المجلس ووالد الطفل ، وقام بتسليمه درع التكريم ، كما أشاد بدور والديه في العناية به ومتابعة تعليمه لابراز موهبته.

وفي السياق نفسه قدم رئيس المجلس البلدي اللواء متقاعد مهندس الدكتور عبدالعزيز بن محمود الجهني درعا تكريماً للطفل محمد بهذه المناسبة باسمه ونيابه عن اعضاء المجلس البلدي.

من جهته اعرب والد الطفل عن شكره لمحافظ املج زياد البازعي لما قدمه له ابأن دخول ابنه للمدرسة من دعم وتشجيع وتذليل لكافة العقبات التي واجهتهم مثماً لمدير مكتب التعليم ولكل من وقف معهم.