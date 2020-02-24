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أمير الشرقية: الإعلام شريك أساسي في التنمية .. وواجبه مواكبة مشروعات رؤية المملكة 2030

أمير الشرقية: الإعلام شريك أساسي في التنمية .. وواجبه مواكبة مشروعات رؤية المملكة 2030

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أمير الشرقية: الإعلام شريك أساسي في التنمية .. وواجبه مواكبة مشروعات رؤية المملكة 2030

أمير الشرقية: الإعلام شريك أساسي في التنمية .. وواجبه مواكبة مشروعات رؤية المملكة 2030
http://almnatiq.net/?p=836219
الدمام - فهد المريخي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء) مدير عام قناة الإخبارية الأستاذ فارس بن حزام، وعدد من منسوبي القناة.

ونوه سموه بما شهده الإعلام السعودي من قفزات نوعية في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله-، أسهمت في تمكين الإعلام وجعله مؤثراً على مختلف المستويات، مؤكداً سموه أن الإعلام شريك أساسي في التنمية، وواجبه نقل ما تنعم به بلادنا من تميز وريادة على مختلف المستويات، ومواكبة مشروعات رؤية المملكة 2030، والمشروعات التنموية المختلفة التي تنفذها حكومة المملكة في مختلف المناطق، مبيناً أن المملكة مقبلة على فعاليات ومناسبات عديدة، يأتي في مقدمتها استضافتها لاجتماعات مجموعة العشرين، وعقد قمة المجموعة نهاية العام الجاري، وهو ما يتطلب إبراز الجهود والاستعدادات المبذولة من أجل تنظيم هذا الحدث الهام، والعمل الجاد لنقل ثقافة المملكة وتعريف العالم بها، وما تتمتع به من إرث تاريخي وحضاري، موضحاً سموه أهمية الموازنة بين السبق الإخباري والالتزام بأخلاقيات المهنة، ومراعاة قيم وعادات المجتمع السعودي.

واطلع سموه على تقرير موجز عن التطويرات التي شهدتها القناة في الشكل والمضمون، مشيداً سموه بما حققته القناة خلال الفترة الماضية، وتركيزها على التغطيات الميدانية، متمنياً سموه للقناة ومنسوبيها التوفيق.

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