أمير منطقة جازان يستقبل رئيس القطاع الجنوبي بشركة الكهرباء

جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيس القطاع الجنوبي بالشركة السعودية للكهرباء المهندس عبدالرحمن بن عبدالله السلولي الذي يزور المنطقة حالياً، بحضور مدير شركة الكهرباء بالمنطقة المهندس علي بن محمد آل عطيف.

وفي مستهل الاستقبال رحّب سموه بالمهندس السلولي, راجيًا التوفيق في مهام زيارته للمنطقة .

ووجه سمو أمير منطقة جازان بضرورة التنسيق مع الجهات المختصة بما يضمن تنفيذ المشروعات الكهربائية وتقديم أفضل الخدمات بالمنطقة, ومضاعفة الجهود والسعي المتواصل لرفع مستوى الخدمة بالمنطقة وتكثيف أعمال الصيانة بكافة المواقع، وتسريع تنفيذ أعمال تحويل الشبكات الهوائية إلى تمديدات أرضية وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة بتقديم الخدمة للكهربائية للمواطن والمقيم بالمنطقة.

وجرى خلال الاستقبال بحث العديد من الموضوعات التي تقع في إطار عمل الشركة السعودية للكهرباء والمشروعات التي تنفذها الشركة، بما يلبي احتياجات محافظات ومراكز وقرى المنطقة من المشروعات الكهربائية، ويسهم في توفير احتياجات الأهالي وكافة القطاعات الحكومية والخدمية بالمنطقة من الخدمة الكهربائية.

من جانبه عبّر رئيس القطاع الجنوبي للشركة السعودية للكهرباء, عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة, وما استمعا إليه من توجيهات.