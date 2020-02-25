بدر بن سلطان يلتقي بعددًا من العلماء والمشايخ وأهالي مكة المكرمة

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استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير ⁧‫بدر بن سلطان‬⁩ في قصر الضيافة بالعاصمة المقدسة عددًا من العلماء والمشايخ وأهالي مكة المكرمة.

كما استقبل سموه في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور وائل مطير؛ واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن مخرجات مبادرة مكة مدينة القلب الآمن والتي أسهمت في تدريب 22 ألف متدرب ومتدربة وتوعية 42 ألف شخص في الانعاش القلبي وتأهيل 2500 معلم ومعلمة ضمن برنامج مسعف في كل مدرسة.

وبحسب الدكتور مطير فإن المبادرة هدفت لتأهيل عدد من أهالي مكة المكرمة وزوار الحرم المكي ومنسوبي القطاعات غير الصحية ذات العلاقة لإجراء الإسعافات الأولية لمصابين النوبات القلبية وربطهم بالمراكز الطبية مباشرة، واستخدمت فيها تقنية جديدة ساهمت بها شركة وادي مكة للتقنية تتضمن حزمة من الخصائص أبرزها توفير حلول كاملة لتتبع المعدات الطبية المحمولة في حالات الطوارئ بشكل لحظي، وتحديدًا أجهزة تنظيم ضربات القلب والفريق الطبي المسؤول عن الاستجابة لحالات الطوارئ في الحرم المكي الشريف بمكة المكرمة، بما في ذلك توفير جميع منتجات الأجهزة (حساسات إلكترونية، ماسحات لالتقاط إشارات البلوتوث) وأيضاً توفير جميع البرامج الأساسية الخاصة بالتتبع، بالإضافة إلى البرمجيات ذات الصلة، وكذلك توفير جميع عمليات التركيب، إضافة إلى استخدام طائرات بدون طيار مصممة خصيصاً لإرسال أجهزة تنظيم ضربات القلب في أسرع وقت ممكن إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها بسبب الازدحام. كما تتميز هذه التقنية بالقدرة على تصميم وتطوير حلول تقنية صحية متنقلة مبتكرة (عن طريق الهاتف المحمول) لتمكين المرضى من الإبلاغ عن حالات الطوارئ، وتمكين المسعفين أيضاً من تلقي المواقع الجغرافية للمرضى لسهولة الوصول إليهم.