تدشين البرنامج الإثراء العلمي لفصول الموهوبين والموهوبات 2020 م بحفرالباطن

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دشن سعادة مدير تعليم حفرالباطن الأستاذ عايض بن نافع الرحيلي وبحضور مساعد مدير عام الموهوبين بالوزارة الأستاذ محمد بن هادي الغامدي وقيادة إدارة التعليم برنامج الإثراء العلمي لفصول الموهوبين والموهوبات 2020 م بمشاركة أكثر من 70 مشرفاً ومشرفة في عدد من الإدارات التعليمية .

وبدأ البرنامج بالقرآن الكريم، بعدها أوبريت بعنوان ( سماء الموهبة )

تلا ذلك عرضاً مرئياً عن فصول الموهوبين والموهوبات .

ثم ألقى سعادة مدير التعليم الأستاذ عايض الرحيلي كلمة رحب فيها بضيوف الإدارة المشاركين بالبرنامج مثمنا لوكالة الوزارة للبرامج التعليمية والإدارة العامة للموهوبين إتاحتهم فرصة استضافة برنامج الإثراء العلمي والذي يعد من ضمن الخدمات التي تقدمها الوزارة لتأهيل قدرات العاملين في مجال الموهوبين والذي يأتي متوافقا ومحققا لبرنامج التحول الوطني ورؤية بلادنا الرشيدة 2030 وهذا يدفعنا لمضاعفة الجهود وتضافرها لمزيد من العطاء والتميز لخدمة هذه الفئة الغالية من أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء من خلال تسخير كافة الامكانيات واستقطاب الكفاءات في الموهبة والإبداع ، وفق ما يجده التعليم من دعم سخي من القيادة الرشيدة – أيدها الله – ومتابعة حثيثة من مقام وزارة التعليم .

عقب ذلك ألقى مساعد مدير عام الموهوبين بالوزارة الأستاذ محمد بن هادي كلمة قال فيها: “لايخفى على الجميع أن رعاية الموهوبة هي جزء لا يتجزأ من وظيفة المدرسة التربوية ولذلك تحرص وزارة التعليم على نشر واكتشاف ورعاية الموهوبين في جميع مناطق ومحافظات المملكة كما لا يخفى ما نعيشه وننعم به هذه الأيام من تطور ملحوظ ورؤية طموحة للملكة العربية السعودية 2030 ونحن نرى مؤسسات الدولة تتنافس في تحقيق أهدافها في ضوء خطط وأهداف استراتيجية تسمو في تحقيق رؤية المملكة ، لذلك حرصت الإدارة العامة للموهوبين على التحديث المستمر لخططها وبرامجها للتتواكب مع تحقيق أهداف الوزارة ومن ذلك مشروع فصول الموهوبين الذي يعنى بتجميع الطلاب الموهوبين والطالبات الموهوبات بفصول دراسية مستقلة يتلقون فيها تعليما متميزاً يثير الفضول العلمي لديهم ويشبع رغباتهم في التحصيل العلمي مثمنا لجميع المشاركين حرصهم على الحضور شاكراً لإدارة تعليم حفر الباطن حسن الإستقبال وجودة التنظيم متطلعين بمشيئة الله تحقيق الأهداف المنشودة من هذا البرنامج”.

بعدها دشن الغامدي الجلسة الأولى بالتعريف بأهمية الملتقى حيث يهدف البرنامج التدريبي لتنمية مهارات مشرفي ومشرفات ومعلمي ومعلمات فصول الموهوبين على بناء وتطبيق الأنشطة الإثرائية لإكساب الطلاب والطالبات خبرات تعليمية متنوعة ومتعمقة تنمي الفضول العلمي لديهم ، الجذير بالذكر أن الملتقى يستمر ثلاث أيام وتستضيفه إدارة تعليم حفرالباطن .