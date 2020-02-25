احدث الأخبار

تدشين البرنامج الإثراء العلمي لفصول الموهوبين والموهوبات 2020 م بحفرالباطن
المنطقة الشرقية
 بدر بن سلطان يلتقي بعددًا من العلماء والمشايخ وأهالي مكة المكرمة
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يستقبل رئيس القطاع الجنوبي بشركة الكهرباء
منطقة جازان
 أمير الشرقية: الإعلام شريك أساسي في التنمية .. وواجبه مواكبة مشروعات رؤية المملكة 2030
المنطقة الشرقية
 صدور عدد من الأوامر الملكية
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يُقدّر توجيه ولي العهد بأن تكون أولوية تخصيص إنتاج حقل الجافورة من الغاز وسوائله للقطاعات المحلية في الصناعة والكهرباء وتحلية المياه والتعدين
أبرز المواد
 محافظ املج يكرم محمد لفوزه بجائزة القرآن
منطقة تبوك
 تأهيل (500) متدرب ومتدربة على “تقنيات المستقبل” في أبها
منطقة عسير
 بلدية القريات تطرح 11 موقعاً لأنشطة تجارية وخدمية
منطقة الجوف
 امير نجران يرعى حفل الخريجين والخريجات الموحد لمنشآت التدريب التقني والمهني بنجران
منطقة نجران
 إصابة مسؤول إيراني كبير بفيروس “كورونا”
أبرز المواد
 “التجارة” تحصل على 6 شهادات واعتمادات عالمية من منظمة (ISO)
أبرز المواد
تدشين البرنامج الإثراء العلمي لفصول الموهوبين والموهوبات 2020 م بحفرالباطن

تدشين البرنامج الإثراء العلمي لفصول الموهوبين والموهوبات 2020 م بحفرالباطن

المنطقة الشرقية
بدر بن سلطان يلتقي بعددًا من العلماء والمشايخ وأهالي مكة المكرمة

بدر بن سلطان يلتقي بعددًا من العلماء والمشايخ وأهالي مكة المكرمة

أبرز المواد
أمير منطقة جازان يستقبل رئيس القطاع الجنوبي بشركة الكهرباء

أمير منطقة جازان يستقبل رئيس القطاع الجنوبي بشركة الكهرباء

منطقة جازان
أمير الشرقية: الإعلام شريك أساسي في التنمية .. وواجبه مواكبة مشروعات رؤية المملكة 2030

أمير الشرقية: الإعلام شريك أساسي في التنمية .. وواجبه مواكبة مشروعات رؤية المملكة 2030

المنطقة الشرقية

تدشين البرنامج الإثراء العلمي لفصول الموهوبين والموهوبات 2020 م بحفرالباطن

تدشين البرنامج الإثراء العلمي لفصول الموهوبين والموهوبات 2020 م بحفرالباطن
http://almnatiq.net/?p=836236
المناطق - حفرالباطن

دشن سعادة مدير تعليم حفرالباطن الأستاذ عايض بن نافع الرحيلي وبحضور مساعد مدير عام الموهوبين بالوزارة الأستاذ محمد بن هادي الغامدي وقيادة إدارة التعليم برنامج الإثراء العلمي لفصول الموهوبين والموهوبات 2020 م بمشاركة أكثر من 70 مشرفاً ومشرفة  في عدد من الإدارات التعليمية .
وبدأ البرنامج بالقرآن الكريم، بعدها أوبريت بعنوان ( سماء الموهبة )
تلا ذلك عرضاً مرئياً عن فصول الموهوبين والموهوبات .

ثم ألقى سعادة مدير التعليم الأستاذ عايض الرحيلي كلمة رحب فيها بضيوف الإدارة المشاركين بالبرنامج مثمنا لوكالة الوزارة للبرامج التعليمية والإدارة العامة للموهوبين إتاحتهم فرصة استضافة برنامج الإثراء العلمي والذي يعد من ضمن الخدمات التي تقدمها الوزارة لتأهيل قدرات العاملين في مجال الموهوبين والذي يأتي متوافقا ومحققا لبرنامج التحول الوطني ورؤية بلادنا الرشيدة 2030 وهذا يدفعنا لمضاعفة الجهود وتضافرها لمزيد من العطاء والتميز لخدمة هذه الفئة الغالية من أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء من خلال تسخير كافة الامكانيات واستقطاب الكفاءات في الموهبة والإبداع ، وفق ما يجده التعليم من دعم سخي من القيادة الرشيدة – أيدها الله – ومتابعة حثيثة من مقام وزارة التعليم .

عقب ذلك ألقى مساعد مدير عام الموهوبين بالوزارة الأستاذ محمد بن هادي كلمة قال فيها: “لايخفى على الجميع أن رعاية الموهوبة هي جزء لا يتجزأ من وظيفة المدرسة التربوية ولذلك تحرص وزارة التعليم على نشر واكتشاف ورعاية الموهوبين في جميع مناطق ومحافظات المملكة كما لا يخفى ما نعيشه وننعم به هذه الأيام من تطور ملحوظ ورؤية طموحة للملكة العربية السعودية 2030 ونحن نرى مؤسسات الدولة تتنافس في تحقيق أهدافها في ضوء خطط وأهداف استراتيجية تسمو في تحقيق رؤية المملكة ، لذلك حرصت الإدارة العامة للموهوبين على التحديث المستمر لخططها وبرامجها للتتواكب مع تحقيق أهداف الوزارة ومن ذلك مشروع فصول الموهوبين الذي يعنى بتجميع الطلاب الموهوبين والطالبات الموهوبات بفصول دراسية مستقلة يتلقون فيها تعليما متميزاً يثير الفضول العلمي لديهم ويشبع رغباتهم في التحصيل العلمي مثمنا لجميع المشاركين حرصهم على الحضور شاكراً لإدارة تعليم حفر الباطن حسن الإستقبال وجودة التنظيم متطلعين بمشيئة الله تحقيق الأهداف المنشودة من هذا البرنامج”.

 

بعدها دشن الغامدي الجلسة الأولى بالتعريف بأهمية الملتقى حيث يهدف البرنامج التدريبي لتنمية مهارات مشرفي ومشرفات ومعلمي ومعلمات  فصول الموهوبين على بناء وتطبيق الأنشطة  الإثرائية لإكساب الطلاب والطالبات خبرات تعليمية متنوعة ومتعمقة تنمي الفضول العلمي لديهم  ، الجذير بالذكر أن الملتقى يستمر ثلاث أيام وتستضيفه إدارة تعليم حفرالباطن .

روابط ذات صلة

أمير الشرقية: الإعلام شريك أساسي في التنمية .. وواجبه مواكبة مشروعات رؤية المملكة 2030

أمير الشرقية: الإعلام شريك أساسي في التنمية .. وواجبه مواكبة مشروعات رؤية المملكة 2030
حامد يغادر إلى باريس للعلاج .. والاتفاق يستأنف تدريباته لأبها

حامد يغادر إلى باريس للعلاج .. والاتفاق يستأنف تدريباته لأبها
جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تمنح الطالبة المتوفية الهاجري البكالوريوس الفخرية

جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تمنح الطالبة المتوفية الهاجري البكالوريوس الفخرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*