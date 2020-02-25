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مدير تعليم تبوك يكرم مدير مكتب وقائدي مدارس املج

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مدير تعليم تبوك يكرم مدير مكتب وقائدي مدارس املج

مدير تعليم تبوك يكرم مدير مكتب وقائدي مدارس املج
http://almnatiq.net/?p=836243
أملج - فايز السميري
كرم مدير الادارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ابراهيم العُمري مدير مكتب تعليم املج بخطاب شكر ، وعدد من قائدي مدارس المحافظة لتميزهم بالحضور الجاد منذ بداية الفصل الدارسي الثاني والانضباط المدرسي اللافت بناء على مانقله له مدير ادارة الاشراف التربوي محمد بن موسى الزهراني الزهراني خلال زيارته التفقديه مع بداية الفصل الدراسي الثاني لعام ١٤٤٠- ١٤٤١هـ.
جاء ذلك خلال استقبال مدير مكتب التعليم بمحافظة املج هاشم بن محمد ناصر الشريف لقائدي المدارس في مكتبه اليوم وسلمهم خطابات الشكر نيابه عن المدير العام معرباً عن شكرهم على هذا التميز لهم ولزملائهم في كافة قطاع التعليم باملج ، كما سلم مشرف التربية البدنية مرضي سلمان الفايدي خطاب شكر مماثل.
من جهتهم اعرب كل من عبدالحميد الجميدي وخالد عطيفي وعبدالحميد دحيلان وعبدالله الحصيني عن شكرهم للمدير العام ومدير مكتب تعليم املج على تعاونهم المستمر وتوجيههم في كل مايصب في مصلحة الطالب ورفع تحصيله العلمي لتحقيق اهداف الوزارة.

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