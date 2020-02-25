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نادي عناية لرعاية اليتيم بجمعية بر العارضة يستقبل أبناءه للفصل الدراسي الثاني

نادي عناية لرعاية اليتيم بجمعية بر العارضة يستقبل أبناءه للفصل الدراسي الثاني

منطقة جازان
مدير تعليم تبوك يكرم مدير مكتب وقائدي مدارس املج

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نادي عناية لرعاية اليتيم بجمعية بر العارضة يستقبل أبناءه للفصل الدراسي الثاني

نادي عناية لرعاية اليتيم بجمعية بر العارضة يستقبل أبناءه للفصل الدراسي الثاني
http://almnatiq.net/?p=836246
العارضة - فضة عطيف

ستقبل نادي عناية لرعاية الأيتام التابع لجمعية بر العارضة بجازان مساء أمس  أكثر من ٣٥ طالباً لاستئناف برامجه وأنشطته في مجالاته المختلفة.
حيث يقدم  النادي  لأبنائه برامج تعليمية وتربوية وتثقيفية وأنشطة تطويرية وإبداعية لتنمية مواهبهم، بالإضافة للبرامج الترفيهية والرياضية التي تساهم في تنميتهم وتطور مستوى إدراكهم و ذكائهم ، وتبني مهاراتهم ومواهبهم ليكونوا أفراداً نافعين في أسرهم وتنمية وطنهم  .

من جانبه رحب مدير النادي أ. محمد الخبراني بالطلاب وفريق العمل محفزاً لهم لفصل دراسي حافل بالابداع والإنجاز، كما قدم شكره وتقديره للجمعية نظير جهودها المبذولة في خدمة اليتيم ورعايته.

الجدير بالذكر أن البرنامج هو أحد أهم البرامج التنموية التي تتبناها جمعية البر بالعارضة والذي ينفذ للعام الخامس.

 

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