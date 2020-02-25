أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية مصر العربية

جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، القنصل العام لجمهورية مصر العربية بجدة المعين هشام فتحي محمد مصطفى , والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً.

ورحب سموه بالقنصل والوفد المرافق ، متمنياً لهم التوفيق بزيارتهم للمنطقة، وجرى خلال الإستقبال تبادل الأحاديث الودية والموضوعات المشتركة بين البلدين.

من جانبه أعرب القنصل المصري عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان على حسن الإستقبال وكرم الضيافة، منوهاً بالتطور الاقتصادي والنهضة التنموية التي تعيشها منطقة جازان في شتى المجالات.

وفي ختام اللقاء تسلم سمو أمير المنطقة هدية تذكارية من القنصل العام بجمهورية مصر العربية لدى المملكة بهذه المناسبة.