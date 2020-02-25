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محافظ ينبع ترأس أجتماعا لتطوير عيون ينبع النخل

محافظ ينبع ترأس أجتماعا لتطوير عيون ينبع النخل
http://almnatiq.net/?p=836269
المناطق - ينبع

ترأس اليوم محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بصالة الاجتماعات بالمحافظة أجتماعا بشأن تطوير  عيون ينبع النخل وذلك بحضور الجهات ذات العلاقة:

أمانة المدينة المنورة ،الهئية الملكية بينبع، بلدية ينبع النخل ، السياحة والتراث الوطني ، وزارة  البئية والمياه والزراعة، الشئون التنموية بالمحافظة

 

وفي بداية الأجتماع رحب المحافظ بالحضور وأكد على متابعة وأهتمام  صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة لعيون ينبع النخل والعمل على أيجاد حلول للاستفادة منها وتطوير المناطق المحيطة بها  والمحافظة على هذه الثروة الوطنية تلى ذلك تدارس المجتمعون مجمل الأراء وأسفر الأجتماعى عن توصيات بهذأ الشأن

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