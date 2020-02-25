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شاهد … طلاب تقنية وادي الدواسر في زيارة لمحطة الفحص الدوري للسيارات

شاهد … طلاب تقنية وادي الدواسر في زيارة لمحطة الفحص الدوري للسيارات
http://almnatiq.net/?p=836272
وادي الدواسر - فالح الدوسري
قام مجموعة من طلاب الكلية التقنية بمحافظة وادي الدواسر امس  (الاثنين) بزيارة إلى محطة الفحص الدوري للسيارات وذلك في إطار خطط و أنشطة الكلية  التي تنفذها باستمرار ، بهدف إطلاع المتدربين على  الأنظمة الحديثة والآلية المتبعة في نظام الفحص الدوري للسيارات.
وأوضح عميد الكلية المهندس يزيد السعود أن الزيارة نفذها قسم الأنشطة بالكلية ، حيث كان في استقبالهم  مدير المحطة المهندس مقبول النور ، وممثل من قبل ادارة المرور رئيس رقباء صالح مبارك المسلم.
وبين أن الطلاب اطلعوا على الأجهزة المتوفرة بالمحطة وكيفية اختبار السيارات  ومقارنتها بما يوجد في الكلية من تجهيزات ، وقام الطلاب بطرح عدة أسئلة على المسئولين الذين قاموا بالشرح الوافي والمستفيض وأجابوا على جميع اسئلة المتدربين واستفساراتهم.
 وفي نهاية الزيارة قام  مشرف الأنشطة صالح الطويان وممثل قسم التقنية الميكانيكية المهندس محمد بريك  بتقديم شهادة  شكر لمدير المحطة وكل من ساهم في إنجاح الزيارة.

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