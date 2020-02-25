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نائب أمير القصيم يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة

نائب أمير القصيم يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة

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خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يعزيان رئيس جمهورية مصر العربية في وفاة الرئيس الأسبق

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يعزيان رئيس جمهورية مصر العربية في وفاة الرئيس الأسبق
http://almnatiq.net/?p=836282
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في وفاة فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق – رحمه الله – .
وقال الملك المفدى :” علمنا بنبأ وفاة فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق – رحمه الله -، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في وفاة فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق – رحمه الله – .
وقال سمو ولي العهد : ” تلقيت نبأ وفاة فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق ـ رحمه الله ـ ، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.

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