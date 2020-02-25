أمير القصيم يدشن حقيبة جمعية مبصرون لإعداد مدربي ذوي الإعاقة البصرية

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري لجمعية العوق البصري الخيرية ببريدة “مبصرون” بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم ، الحقيبة التدريبية لبنك الجزيرة لإعداد مدربي ذوي الإعاقة البصرية والعاملين في هذا المجال على مهارة التعامل مع الأطفال الغير مبصرين من سن الولادة وحتى عمر 12 سنة ، التي تم تنفيذها بشراكة الجمعية مع المسؤولية الاجتماعية لبنك الجزيرة.

وفي مستهل الاستقبال رحب سموه بالجميع ، واطلع على برامج وأنشطة حقيبة بنك الجزيرة التي تهدف إلى إيجاد أشخاص يقومون بتدريب الأسر في معاهد النور وبرامج الدمج ، وكذلك الجمعيات على مستوى المملكة ولإعداد مدربي ذوي الإعاقة البصرية ، مشيداً بما ستقدمه هذه الشراكة المجتمعية بين جمعية مبصرون وبنك الجزيرة من جهود تجاه المكفوفين ، للارتقاء بمستوى المعاق بصرياً حتى يصل إلى أفضل المستويات التعليمية والاجتماعية من خلال ما يقدم له من برامج تدريبية وتأهيلية متعددة ومتنوعة.

وثمن سموه لرئيس وأعضاء الجمعية جهودهم وعملهم وما يقدمونه من بذل وعطاء للوصول إلى التفوق والريادة في مثل هذه الأعمال الخيرية النافعة، منوهًا بما تقدمه الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو لي عهده الأمين -حفظهما الله- من دعم سخي للمؤسسات الخيرية لتقدم رسالتها السامية, سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والاستقرار.

فيما عبر منسوبي الجمعية عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري للجمعية على ما تجده الجمعية من دعم ورعاية واهتمام من سموه في سبيل إنجاح برامج وأهداف الجمعية.

حضر اللقاء مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد المطلق , ورئيس مجموعة المسؤولية الاجتماعية ببنك الجزيرة الدكتور فهد العليان ، ورئيس مجلس إدارة جمعية العوق البصري الخيرية ببريدة “مبصرون” الدكتور فهد الأحمد ، ونائبه الشيخ الدكتور صالح الونيان ، والمدير التنفيذي للجمعية خالد المشيقح ، وأعضاء مجلس الإدارة.