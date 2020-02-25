احدث الأخبار

أمير القصيم يدشن حقيبة جمعية مبصرون لإعداد مدربي ذوي الإعاقة البصرية
منطقة القصيم
 خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يعزيان رئيس جمهورية مصر العربية في وفاة الرئيس الأسبق
أبرز المواد
 أرامكو السعودية ترعى المؤتمر الدولي الأول لاستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه
أبرز المواد
 شاهد … طلاب تقنية وادي الدواسر في زيارة لمحطة الفحص الدوري للسيارات
منطقة الرياض
 محافظ ينبع ترأس أجتماعا لتطوير عيون ينبع النخل
منطقة المدينة المنورة
 أمير المدينة المنورة يوقع عقد مشروع فهرسة المكتبات الخاصة بالمنطقة
منطقة المدينة المنورة
 محافظ العقيق يترأس جلسة المجلس المحلي بالمحافظة
منطقة الباحة
 “هدف” يبرم اتفاقية تعاون مع “هيئة المقاولين” لتنفيذ برامج تدريب وتوظيف لـ 500 باحث عن عمل
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية مصر العربية
منطقة جازان
 نادي عناية لرعاية اليتيم بجمعية بر العارضة يستقبل أبناءه للفصل الدراسي الثاني
منطقة جازان
 مدير تعليم تبوك يكرم مدير مكتب وقائدي مدارس املج
منطقة تبوك
 أمانة الشرقية تخصص 30 ألف كيس بذور لتوزيعها ضمن “شرقية خضراء”
المنطقة الشرقية
أمير القصيم يدشن حقيبة جمعية مبصرون لإعداد مدربي ذوي الإعاقة البصرية

أمير القصيم يدشن حقيبة جمعية مبصرون لإعداد مدربي ذوي الإعاقة البصرية

منطقة القصيم
خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يعزيان رئيس جمهورية مصر العربية في وفاة الرئيس الأسبق

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يعزيان رئيس جمهورية مصر العربية في وفاة الرئيس الأسبق

أبرز المواد
أرامكو السعودية ترعى المؤتمر الدولي الأول لاستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه

أرامكو السعودية ترعى المؤتمر الدولي الأول لاستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه

أبرز المواد
شاهد … طلاب تقنية وادي الدواسر في زيارة لمحطة الفحص الدوري للسيارات

شاهد … طلاب تقنية وادي الدواسر في زيارة لمحطة الفحص الدوري للسيارات

منطقة الرياض

أمير القصيم يدشن حقيبة جمعية مبصرون لإعداد مدربي ذوي الإعاقة البصرية

أمير القصيم يدشن حقيبة جمعية مبصرون لإعداد مدربي ذوي الإعاقة البصرية
http://almnatiq.net/?p=836285
المناطق - بريدة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري لجمعية العوق البصري الخيرية ببريدة “مبصرون” بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم ، الحقيبة التدريبية لبنك الجزيرة لإعداد مدربي ذوي الإعاقة البصرية والعاملين في هذا المجال على مهارة التعامل مع الأطفال الغير مبصرين من سن الولادة وحتى عمر 12 سنة ، التي تم تنفيذها بشراكة الجمعية مع المسؤولية الاجتماعية لبنك الجزيرة.

وفي مستهل الاستقبال رحب سموه بالجميع ، واطلع على برامج وأنشطة حقيبة بنك الجزيرة التي تهدف إلى إيجاد أشخاص يقومون بتدريب الأسر في معاهد النور وبرامج الدمج ، وكذلك الجمعيات على مستوى المملكة ولإعداد مدربي ذوي الإعاقة البصرية ، مشيداً بما ستقدمه هذه الشراكة المجتمعية بين جمعية مبصرون وبنك الجزيرة من جهود تجاه المكفوفين ، للارتقاء بمستوى المعاق بصرياً حتى يصل إلى أفضل المستويات التعليمية والاجتماعية من خلال ما يقدم له من برامج تدريبية وتأهيلية متعددة ومتنوعة.

وثمن سموه لرئيس وأعضاء الجمعية جهودهم وعملهم وما يقدمونه من بذل وعطاء للوصول إلى التفوق والريادة في مثل هذه الأعمال الخيرية النافعة، منوهًا بما تقدمه الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو لي عهده الأمين -حفظهما الله- من دعم سخي للمؤسسات الخيرية لتقدم رسالتها السامية, سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والاستقرار.
فيما عبر منسوبي الجمعية عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري للجمعية على ما تجده الجمعية من دعم ورعاية واهتمام من سموه في سبيل إنجاح برامج وأهداف الجمعية.

حضر اللقاء مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد المطلق , ورئيس مجموعة المسؤولية الاجتماعية ببنك الجزيرة الدكتور فهد العليان ، ورئيس مجلس إدارة جمعية العوق البصري الخيرية ببريدة “مبصرون” الدكتور فهد الأحمد ، ونائبه الشيخ الدكتور صالح الونيان ، والمدير التنفيذي للجمعية خالد المشيقح ، وأعضاء مجلس الإدارة. 

روابط ذات صلة

جامعة القصيم تنفذ «حادث افتراضي» بالطريق العام لتوعية السائقين بخطورة القيادة غير الآمنة

جامعة القصيم تنفذ «حادث افتراضي» بالطريق العام لتوعية السائقين بخطورة القيادة غير الآمنة
تعليم البكيرية يستعد لإطلاق أسبوع الموهبة والإبداع بفعاليات متنوعة …الأحد المقبل

تعليم البكيرية يستعد لإطلاق أسبوع الموهبة والإبداع بفعاليات متنوعة …الأحد المقبل
أمير القصيم يستقبل مدير عام الإدارة العامة للمرور بالمملكة

أمير القصيم يستقبل مدير عام الإدارة العامة للمرور بالمملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*