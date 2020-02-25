نائب أمير القصيم يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة المعين حديثاً

المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر الإمارة بمدينة بريدة ، مدير عام التعليم بالمنطقة المُعين حديثًا محمد بن سليمان الفريح.

وهنأ سمو الأمير فهد بن تركي ، الفريح بمناسبة تعيينه ، سائلًا الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه ، مستمعًا إلى نبذة عن خطة التعليم بالقصيم التطويرية ، مؤكداً حرص سمو أمير المنطقة على دعم كل الجهود التي تحقق للمنطقة تميزها وللإدارة العامة للتربية والتعليم النجاح المأمول , متطلعاً سموه لمضاعفة الجهود من أجل غد أفضل لمدارس المنطقة وللقطاع التعليمي بشكل عام .



من جهته أعرب مدير تعليم منطقة القصيم عن شكره وتقديره للأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز على حسن الاستقبال ، لافتاً الانتباه إلى حرص الإدارة ومنسوبيها على العمل بما يحقق الآمال والتطلعات .