بحضور نائبه .. أمير منطقة القصيم يستقبل السفير الفرنسي لدى المملكة

المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بمكتبه بالإمارة, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم, اليوم ، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرنسوا غويت، والوفد المرافق له، الذي يزور المنطقة حالياً.

وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالسفير الفرنسي ومرافقيه, متمنياً لهم طيب الإقامة بالمنطقة, منوهاً سموه بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة عدد من الموضوعات التي تهم البلدين الصديقين .

من جانبه أعرب السفير فرنسوا غويت عن سعادته بلقاء سمو أمير منطقة القصيم، مشيداً بما شاهده في منطقة القصيم من تطور تنموي شمل جميع المجالات الحيوية.

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