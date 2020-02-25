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إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام تنفذ خطة الأمطار في المسجد الحرام

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إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام تنفذ خطة الأمطار في المسجد الحرام

إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام تنفذ خطة الأمطار في المسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=836302
المناطق - واس

نفذت وكالة الشؤون الفنية والخدمية برئاسة شؤون الحرمين ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام التابعة للإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية اليوم, خطة مواسم الأمطار نتيجة هطول كمية من الأمطار المتوسطة التي شهد المسجد الحرام اليوم منذ ساعات الصباح الباكر.
وبين مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر ودعاني أنه تم تجنيد (850) مشرفاً وعاملاً، و(39) مكينة تجفيف حديثة إنفاذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وتحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – لقيام برفع السجاد الموجود بصحن المطاف وسطح المسجد الحرم والساحات الخارجية, واستبدالها بالمشايات الخاصة بالأمطار وفرشها في الممرات ومداخل الأبواب والساحات الخارجية وصحن المطاف.
ولفت الانتباه إلى أن إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام بدأت بتجفيف مياه الأمطار منذ هطوله وفي وقت قياسي ليتمكن قاصدو بيت الله من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة ودون تعطيل لحركة دخول وخروج رواد بيت الله الحرام وحركة الطائفين بصحن المطاف.

 

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