عبدالعزيز الفيصل يشكر القيادة بمناسبة الأمر الملكي الكريم بتحويل هيئة الرياضة إلى وزارة

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، بالغ الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –أيده الله- على صدور الأمر الملكي الكريم بتحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة الرياضة وتعيينه وزيراً لها.

وقال سموه في تصريح صحفي بهذه المناسبة: ” يسرني أن أرفع لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد خالص الشكر والتقدير على الأمر الملكي الكريم بتحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة للرياضة والثقة الكريمة بتعييني وزيراً لهذا القطاع الحيوي والهام في وطننا الغالي”.

وأضاف سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قائلاً: “إن هذا القرار التاريخي بتحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة الرياضة يمثل مرحلة هامة نحو تنفيذ وتطبيق رؤية المملكة 2030، وهو ما يجعلنا جميعاً أمام تحدٍ جديد للمضي قدماً في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة التي تضع هذا القطاع ضمن أهم أولوياتها بتفعيل دور شباب وشابات هذا الوطن الغالي في صناعة مستقبل الرياضة بالمملكة ووضعها في مقدمة الركب”.

واختتم سموه تصريحه بقوله: “يحظى القطاع الرياضي في مملكتنا الحبيبة بدعم واهتمام غير محدود من قبل القيادة الرشيدة، أثمر عن قفزات كبرى بإقامة العديد من الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية والتي شهدت متابعة واهتماماً من الداخل والخارج، وهو أحد الأهداف الهامة التي نعمل عليها بشكل متواصل ومستمر لنرفع اسم المملكة العربية عالياً في كافة المحافل الإقليمية والقارية والدولية”.

السيرة الذاتية لسمو وزير الرياضة

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

ولد في 4 يونيو 1983 في الرياض

المناصب الحالية:

وزير الرياضة بالمملكة العربية السعودية

رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية

رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم

رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي

عضو تنفيذي في لجنة التسويق باللجنة الأولمبية الدولية

رئيس الاتحاد الدولي للهجن

المناصب السابقة:

رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للراتنجات الصناعية

رئيس مجلس إدارة شركة دليل الإعمار

رئيس مجلس إدارة شركة استبرق

رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للرياضة

رئيس مجلس إدارة شركة التسابق السعودية

رئيس مجلس إدارة ميفاس

المؤهلات العلمية:

درس العلوم السياسية بجامعة الملك سعود بالرياض

تابع دراسة العلوم السياسية بكلية الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة SOAS بلندن

بكالوريوس في مجال التسويق بجامعة UBT