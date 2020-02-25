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تعليم الطائف يحقق المركز الثالث على مستوى المملكة في منافسات الأولمبياد الوطني للروبوت

تعليم الطائف يحقق المركز الثالث على مستوى المملكة في منافسات الأولمبياد الوطني للروبوت
http://almnatiq.net/?p=836325
المناطق - عادل الزهراني

حققت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف المركز الثالث على مستوى المملكة في منافسات الأولمبياد الوطني للروبوت والتي أقيمت في تعليم الليث، إذ حصد فريق
مدارس العبادي الأهلية المركز الثالث على مستوى المملكة في الترتيب العام ، والثاني في تحدي الطاولة ، مسجلة بذلك إنجازاً جديداً لإنجازات تعليم الطائف في مختلف المجالات.

وأشاد المدير العام للتعليم بالمحافظة طلال مبارك اللهيبي، بهذه المشاركة المميزة، وما حققته من مراكز متقدمة، مؤكدا أنها كانت ثمرة لعمل تكاملي ولجهود بذلت من الجميع، مقدماً التهنئة للطلاب وأسرهم، ومكتب التعليم بالحوية للبنين التابعة له المدرسة، ومثمنا جهود إدارة النشاط الطلابي للبنين -ممثلة في قسم النشاط العلمي وحدة الروبوت والذكاء الاصطناعي- في دعم وتحفيز أبنائها لتحقيق أفضل النتائج. كما قدم شكره إلى مدارس العبادي على توفير وتهيئة الظروف الملائمة للطلاب للمشاركة في الأولمبياد، وتحقيق هذه النتيجة المميزة.

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